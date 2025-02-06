3、4月要去日本感到驚慌？ 林氏璧：日本流感大流行已過高峰

前台大感染科醫師林氏璧表示，日本這次流感疫情達到自1999年現有方法統計以來新高，然這波高峰已經過去，民眾經常前往東京、大阪等地區。（圖擷自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專）

2025/02/06 12:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女藝人「大S」徐熙媛於日本因流感併發肺炎逝世，造成部分民眾驚覺日本流感嚴重。對此前台大感染科醫師林氏璧表示，「日本流感大流行已過高峰」，日本這次流感疫情達到自1999年現有方法統計以來新高，然這波高峰已經過去，民眾經常前往東京、大阪等地區，確診者已降為10例以下，其關鍵原因是「群體免疫」。

前台大感染科醫師林氏璧於部落格與臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文提及，他看到有些網友因大S的不幸事件後，忽然驚覺日本流感嚴重，部分民眾3、4月要出發至日本甚至感到驚慌。不過「日本流感大流行已過高峰」，日本這個流感季節有大流行，且是1999年採用現有方法統計以來的新高，的確非常嚴重。然這波高峰已經過去。當然每個地方下來的速度不同，然民眾最常去的東京，大阪甚至已經降到10例以下。

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林氏璧解釋，他去年12月24日首次透過臉書粉專提發文醒日本流感大流行，之後一路追蹤流感流行的狀況。從圖表藍色曲線可見，這波相比於去年流感季，可以發現它來得快、去得也快。日本去年整個冬天幾乎都有一定程度的流行，然今年很快地衝上去，在1個月左右就下來了。何以致此？「群體免疫！」只要一定的人數有打過疫苗或得過了，流行就會下降。以流感來說，這個數字從R0估算出來大概是30％上下。

林氏璧說，新冠時有些國家是很努力的防疫，讓流行曲線壓低（flattening the curve），但時間就會拖長。而一口氣大流行的國家就會比較快過去，這也可說是一種長痛不如短痛，然前提是「你的醫療體系要能撐住」。此外，現在公布的數字還都有個延遲，這是到1月第4週的資料，明天應該會公布更新的1週，可以來看看是否會繼續下降。

林氏璧指出，雖然日本本週有寒流，預期呼吸道疾病還是會有些反彈，不過比較確定的是，往年大概到4月櫻花開氣候回暖之後，日本的流感流行曲線就會躺平的，當然這也要看那一年回暖的狀況，這與櫻花何時滿開也息息相關。最後看看紅色的新冠，今年冬天也有流行，但沒有前幾波嚴重，也遠沒有流感嚴重。

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