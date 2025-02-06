「2025台灣燈會」展區布設AI辨識系統 亂丟垃圾最高可罰6000元

桃園市環保局於台灣燈會展場導入AI環境衛生辨識系統，搭配稽查人員使用電動機車行車紀錄器巡查，遏止民眾亂丟垃圾行為。（環保局提供）

2025/02/06 10:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2025台灣燈會」時隔9年重返桃園，分為A18站、A19站燈區，A19站燈區將於7日開始試營運，為維護展期間燈區環境乾淨，桃園市環保局將導入AI環境衛生辨識系統，搭配稽查人員使用電動機車行車紀錄器巡查，遏止民眾亂丟垃圾行為，經查獲可依違反廢棄物清理法第27條規定，處新臺幣1200至6000元罰鍰。

環保局長陳世偉表示，台灣燈會為國際性大型活動，往年因人潮聚集導致亂丟垃圾問題屢見不鮮，不僅對環境造成影響，甚至損及國際形象，因此環保局特別於今年台灣燈會展場及周邊熱點區域，布設AI環境衛生辨識系統，該系統具備高畫質（800萬畫素）、自動對焦、紅外線夜視及網路自動傳輸等功能，當偵測到有民眾亂丟垃圾行為時，AI攝影機可自動辨識截取違規畫面，稽查人員後續不需耗費心力以肉眼搜尋違規行為，即可藉由前端硬體接收影像，回傳至後端管理平台進行審查，確認違規事實後立即進行告發，並同步通報管理單位即時清理。

請繼續往下閱讀...

環境管理管處長張書豪表示，此次燈會除了架設AI環境衛生辨識，用於展區巡檢的電動機車，亦將身穿「光聚千塘串桃園」主題識別，並配備高清攝影機，全天候紀錄巡檢過程，及時發現並遏制污染環境行為，呼籲參與燈會的民眾都應該主動維護公共環境，為2025台灣燈會留下美好印象。

環保局提醒，科技執法設備區域都會架設告示牌，善盡告知義務並提醒民眾「本路段科技執法、取締亂丟垃圾」，而科技執法設備的設置，主要是為了遏止民眾亂丟垃圾、提升公共意識，並非以告發處分為目的，如民眾仍心存僥倖，亂丟垃圾行為一經查獲，將依違反廢清法第27條規定，處新臺幣1200至6000元罰鍰。

桃園市環保局於台灣燈會展場導入AI環境衛生辨識系統，搭配稽查人員使用電動機車行車紀錄器巡查，遏止民眾亂丟垃圾行為。（環保局提供）

桃園市環保局於台灣燈會展場導入AI環境衛生辨識系統，搭配稽查人員使用電動機車行車紀錄器巡查，遏止民眾亂丟垃圾行為。（環保局提供）

桃園市環保局於台灣燈會展場導入AI環境衛生辨識系統，搭配稽查人員使用電動機車行車紀錄器巡查，遏止民眾亂丟垃圾行為。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法