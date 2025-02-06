情人節去哪放閃？屏東枋寮漁港浪漫演唱會 可抽2萬元對戒

屏縣「曖曖在海邊」情人節品牌活動在枋寮漁港營造超夢幻氛圍。（屏縣府文化處提供）

2025/02/06 09:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣7座沿海漁港透過藝術燈組夢幻變身，農曆春節連假吸引大批遊客拍照打卡，為迎接即將到來的西洋情人節，屏東縣政府將於本月（2月）14日晚間6時在枋寮漁港臨海廣場舉辦演唱會，邀請小樂吳思賢、吳克群等多位歌手齊聚開唱，現場並加碼抽獎活動，最大獎是價值2萬元的浪漫對戒。

屏縣府文化處指出，「曖曖在海邊」情人節品牌活動從1月24日至2月16日，將林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港，透過各種藝術燈組與夜間光環境，打造屏東獨有的海岸美景，讓遊客驚豔「超好拍」，連在地居民也在官網臉書留言希望能把燈飾留在原地，帶動漁港觀光。

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除了漁港美麗燈景，縣府2月14日情人節當天將於枋寮漁港邀請多位知名歌手演出，超強卡司包括創作天王吳克群、鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體GX、當紅新生代串流小天后陳華、全製作唱跳歌手王ADEN、金曲歌后孫淑媚，以及全方位發展唱跳男神小樂吳思賢等藝人輪番上陣，帶來多首浪漫滿點的歌曲。

文化處表示，從1月24日至2月13日期間推出的拍照打卡上傳臉書抽獎活動，不少網友參與熱烈，也將於14日演唱會現場抽出7組幸運兒獲得珍愛對戒。

此外，更加碼14日情人節下午4點現場發放戒指抽獎券2千張，並於晚間8點舉辦抽獎活動，讓最幸運的一組觀眾可以帶回價值2萬元的浪漫對戒，帶來滿滿甜蜜祝福。當天現場還將發送99份「幸福久久」炸魚薯條讓觀眾免費品嚐。

屏縣府文化處歡迎民眾到枋寮漁港度過情人節，不論是帶著伴侶，或陪伴家人、好友揪團，感受漁港風情，享受音樂並一同製造浪漫，留下獨特美好回憶。

「曖曖在海邊」情人節演唱會2月14日晚間6時於枋寮漁港浪漫開唱。（屏東縣政府提供）

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