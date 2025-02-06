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    屏東王船文化館2/23起每月最後週日縣民免費參觀

    屏東縣王船文化館啟用滿月創下20萬人次造訪紀錄，縣府為推廣在地文化資產，2月起乘勝加碼推出「縣民日」。（屏東縣政府提供）

    屏東縣王船文化館啟用滿月創下20萬人次造訪紀錄，縣府為推廣在地文化資產，2月起乘勝加碼推出「縣民日」。（屏東縣政府提供）

    2025/02/06 10:06

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣民小確幸！屏東縣王船文化館啟用滿月，吸引20萬人次入館，23日起每個月最後一個週日設為「縣民日」，讓屏東縣民免費參觀。

    屏東縣政府表示，為推廣在地文化資產，加碼推出的「縣民日」，從2月起每月最後一個週日免費入館，館內誠品東港王船限定店及餐飲同步配合優惠，為屏東縣民打造專屬的小確幸。

    屏東縣文化處表示，全台首座以迎王祭典文化為主軸，屏東王船文化館結合當代科技藝術，透過鉅細靡遺的歷史脈絡，展示「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東巡狩」與「東港迎王」四大主題，吸引來自各地民眾朝聖。

    王船文化館除了震撼吸晴的沉浸式展覽，還有全台最南端的誠品限定店，以及可品嚐東港道地美食的漁行口食堂、可遠眺大鵬灣美景的角頭酒吧，讓文化、閱讀及味蕾一次滿足。尤在今年春節連假許多遊客攜家帶眷，每天平均逾萬人次參觀，對獨有的王船文化保存與傳承皆留下深刻印象。

    文化處表示，除東港、小琉球及南州縣民免費入館外，縣府從2月23日起祭出屏東縣民專屬好康，每月最後一個週日為「縣民日」，凡是設籍屏東縣，憑身分證等相關證明文件，可享免費參觀。

    此外，誠品書店東港王船限定店於縣民日當天，免費申辦誠品會員，持身分證當日單筆不限金額享9折優惠，消費滿888元，還可獲得100元電子抵用券，抵用券可於屏東東港王船店、誠品屏東店、屏東總圖店使用。

    一樓漁行口食堂縣民日當天，憑手章套餐折抵50元，每人限折抵一次，五樓角頭酒吧「千歲調酒」亦有9折優惠，歡迎縣民踴躍前往參觀，相關資訊可隨時關注屏東縣王船文化館官網及粉專。

    屏東縣王船文化館啟用滿月累計湧入20萬人次入館參觀。（屏東縣政府提供）

    屏東縣王船文化館啟用滿月累計湧入20萬人次入館參觀。（屏東縣政府提供）

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