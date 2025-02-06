高雄「日光海島生活節」7國卡司公布 美菲爵士人氣歌手獻唱

「日光海島生活節」公布7國卡司。（高市府提供）

2025/02/06 09:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府首度攜手美日菲泰合辦「日光海島生活節」，華麗卡司今天（6日）公佈，共邀請7國卡司，包括近百萬粉絲的菲律賓裔爵士歌姬Roxanne Barcelo、來自美國的爵士樂團Andy Jaffe Septet等。

高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，「日光海島生活節」由市府與駐台單位共同邀請，獨家串起多國知名爵士歌手、台灣金曲歌手，更安排新住民、移工樂團參與演出，盼透過音樂文化，推展多元共融的國際文化，邀請民眾於2月22日至23日到高雄中央公園同歡。

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高市府今天公布「日光海島生活節」卡司陣容，以爵士音樂串起各國連結，海島之夜特別邀請擁有深情嗓音、近百萬IG粉絲的菲律賓裔美國歌手Roxanne Barcelo獻唱；來自美國的專業爵士樂團Andy Jaffe Septet，則將連續兩天帶來前所未有的音樂饗宴；泰國人氣歌手James Alyn也專程來台，台灣金曲歌手王若琳、阿爆也都將登台演出。

多組台灣與新住民、移工音樂野人都一同參與，演出陣容包括台越混血饒舌團體水蜜桃偵探社、重金屬曲風印尼移工樂團黑袍樂隊、菲籍音樂人Cristian Kalalo、菲律賓爵士樂手Michael Mark Guevarra、日本歌手山元聰等，日月光歌唱常勝軍組合Double M （MJ & Mary Ann）也會帶來精彩歌曲。

高市府強調，「日光海島生活節」集結台灣、美國、日本、菲律賓、泰國、印尼、越南等7國的音樂、舞蹈、文化、與生活元素，展現豐富文化生命力。且不只音樂演出，文化及運動體驗也不容錯過，風靡東南亞的藤球（Sepak takraw），活動兩天皆有體驗場次，採免費事先報名制。

排灣金曲歌手阿爆，將參加「日光海島生活節」。（高市府提供）

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