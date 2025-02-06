南投北港溪峽谷祕境爆紅 民眾前往朝聖得自負安全

南投北港溪峽谷季節限定祕境，千仞峭壁上佈滿嶙峋奇岩怪石，令人讚嘆大自然的鬼斧神工。（民眾提供）

2025/02/06 08:45

〔記者張協昇／南投報導〕南投北港溪中游壯闊奇美的峽谷景觀，近來因網路瘋傳媲美太鲁閣而爆紅，吸引許多民眾取道農水署維修能高大圳施設的工程便道，前往此一季節限定的祕境朝聖，惟農水署南投管理處表示，該便道非一般開放的健行路線，並不鼓勵民眾前往，尤其最近地震頻繁，恐有落石之虞，民眾若欲前往，恐得自負安全。

位於南投縣仁愛鄉靠近國姓鄉交界處的北港溪峽谷，千仞峭壁上佈滿嶙峋奇岩怪石令人嘆為觀止，被喻為媲美太鲁閣峽谷景觀。由於農水署為維護引自北港溪上游九仙溪的能高大圳引水隧道等設施，除平時定期維護外，每隔5、6年為進行較大規模的維修，會在枯水期於北港溪溪床修築便道供工程車通行，也讓民眾得以在這個季節從惠蓀林場進入後，循工程便道近距離欣賞此一大自然鬼斧神工的奇景，待4月汛期來臨，溪水即會自然將便道淹沒。

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因有不少愛好戶外活動民眾，在網路介紹此一峽谷祕境，吸引許多民眾前往朝聖，除徒步及騎乘越野機車、單車者絡繹不絕外，也不乏有人開著四輪傳動車等車輛進入，甚至在溪谷烹煮野餐，假日人潮眾多，除令人擔心破壞自然環境，加上係行走在溪谷間崎嶇的便道，非一般老少咸宜健行路線，並不適合一般遊客前往，且若突然上游下起大雨，也有溪水暴漲等安全之虞。

對此，農水署南投管理處副處長陳明儀表示，該便道人口柵門工程車進出頻繁，且有其他路徑可進入峽谷，難以嚴格管制民眾從此便道柵門進入，但該便道並非一般開放的健行路線，原則上並不鼓勵民眾前往，尤其若太多車輛進出，也可能影響徒步民眾安全，該處及惠蓀林場已在便道入口柵門設置進入此便道後即非園區範圍公告，尤其最近天氣溼冷、地震頻繁，恐有落石之虞，民眾若欲前往，更要衡量自身體能，多注意自身安全，以免發生意外。

南投北港溪季節限定峽谷景觀，吸引不少民眾徒步或騎乘越野機車前往朝聖。（民眾提供）

農水署自北港溪上游九仙溪引水設置能高大圳，設有能高工作站。（民眾提供）

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