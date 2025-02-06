斷崖式降溫！北台明晚恐剩3度 1000公尺高山有飄雪條件

明日隨著寒流直驅南下，氣溫將「斷崖式」的下滑，氣象專家預估將是今年立春以來最冷的一波寒流。有專家預估，明日深夜至週六清晨受寒流影響，苗栗以北有機會出現3至5度的低溫。（資料照）

2025/02/06 08:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日隨著「寒流」減弱，氣溫將稍微提升，不過明日隨著寒流直驅南下，氣溫將「斷崖式」的下滑，氣象專家預估將是今年立春以來最冷的一波寒流。有專家預估，明日深夜至週六清晨受寒流影響，苗栗以北有機會出現3至5度的低溫。另外明晚至週六除了2000公尺左右高山有飄雪機率，1000公尺左右也將有飄雪的臨界條件，但是否能順利飄雪或僅下冰霰？則需再觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日隨著寒流逐漸減弱且遠離，白天將短暫回暖，但早晚氣溫仍然偏低。明日開始天氣將有著顯著的轉變。根據今晨最新歐洲模式模擬顯示，今年第3波寒流將於明日清晨直驅南下，台灣氣溫一路呈「斷崖式」的下滑，氣溫遽降，越晚越冷，全台降溫非常有感。

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「林老師氣象站」表示，預估北部及東北部地區最低溫下探7至10度，中部地區最低溫8至12度，南部地區最低溫預估10至15度，澎湖地區最低溫11至14度，金馬地區則在6至8度之間；最冷的時段則會落在週六及下週日，強度及延時均較前一波寒流來得顯著。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則是指出，預估明日深夜至週六清晨受寒流影響，苗栗以北有機會出現3至5度的低溫，台北氣象站也可能出現9至10度的低溫，除了2000公尺左右高山有飄雪機率，大屯山也有下冰霰的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日「寒流」雖減弱，氣溫漸升，不過華南中層雲移入，中部以北多雲，南部多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部短暫雨。至於中部3000公尺以上高山仍偶有零星小雪的機率。

吳德榮指出，根據最新歐洲模擬顯示，明日清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，越晚越冷，明晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右。週六至下週一清晨因強冷空氣籠罩，各地寒冷，平地的最低氣溫將降至5度左右；挑戰入冬以來第3波「寒流」，要注意保暖。

吳德榮表示，明晨起至週六，北部及東半部有局部短暫雨。下週日至週一晨水氣減少，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。至於明晚至週六2000公尺左右高山有飄雪機率；1000公尺左右、則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰？則需再觀察。

吳德榮也提到，根據最新歐洲模擬顯示，下週一白天至週三各地晴朗穩定，逐日回暖，日夜溫差很大。下週四又有下一波鋒面通過、冷空氣南下，轉雨降溫、天氣轉變，目前預估冷空氣不強，但仍需觀察模式的調整。

「林老師氣象站」發文指出，明日開始天氣將有著顯著的轉變。根據今晨最新歐洲模式模擬顯示，今年第3波寒流將於明日清晨直驅南下，台灣氣溫一路呈「斷崖式」的下滑，氣溫遽降，越晚越冷，全台降溫非常有感。（圖擷自臉書）

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