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    嘉義縣唯一鄉鎮市連續13年人口成長 太保市具發展潛力

    台積電嘉義廠正加速興建中。（記者林宜樟攝）

    台積電嘉義廠正加速興建中。（記者林宜樟攝）

    2025/02/06 08:34

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣人口數逐年下滑，已跌破48萬人，全縣18個鄉鎮市中僅太保市仍持續成長，且已連續13年正成長，目前達3萬9369人，加上嘉義科學園區開發、台積電CoWoS先進封裝廠興建、華泰名品城Outlet規劃進駐，今年或明年就有望突破4萬人。

    太保市是縣治所在地，1961年時人口僅2萬4千多人，之後大多微幅成長，1996年時突破3萬人，即使嘉義縣整體受少子化、人口老化衝擊，太保市人口仍逐年成長，近30年僅於2011年曾減少12人，其餘年度均為正成長，目前老年人口比為15.9%，人口結構相對健全。

    熟悉地產人士指出，太保市境內有高鐵特區、縣治特區，交通便利，為嘉義縣政經中心，近年來嘉義縣政府向中央爭取設置故宮南院、嘉義科學園區等重大建設，也吸引建商推案，鄰近高鐵特區的有將近700戶的大型建案已完工正在交屋，鄰近還有2處大型建案共800多戶正在動工興建，預計2到3年內完工；由於相關建案有許多是外地人購買，完工交屋後預計會遷入戶籍，太保市人口將迎來一波高成長；而縣府推動擴大縣治市地重劃案，區域大多位於太保市，已獲內政部同意，預計2030年完成開發，將是人口正成長重點區域。

    太保市長鄭淑分說，太保市是縣治所在地，高鐵特區、嘉義科學園區逐步開發，是人口持續成長的動力，要留住年輕人，公部門必須用政策引導，增加人口正成長的續航力。

    鄭淑分說，公所開辦生育津貼1萬元至8萬元、國小至國中學童教育補助每人每學期1000元、營養午餐補助每人每學期500元，減輕家庭育兒負擔，辦理多元閱讀親子活動，2年來超過6000人次參與；爭取中央補助，優化轄內4處公園綠地，及人行道、學校通學步道鋪設，另以自有財源增加公園體健設施，提供綠地開放空間。

    照顧長者部分，社區長照體系18里已涵蓋17里，布建關懷據點1處、巷弄B級長照站2處、巷弄C級長照站13處、老人食堂6處；新埤里太保市老人文康中心、東勢社區活動中心二樓，已有嘉義基督教醫院體系的長照機構進駐。

    鄭淑分說，太保市產經結構正在轉型，城市進化的過程由公所協助家庭照顧好孩子與長輩，年輕人自然勇於投資太保、安居樂業，公所將以「產業發展、建設布局、農觀新創、文教扎根、環境永續」5大施政面向，帶領太保市勇敢蛻變。

    太保市大型建案已完工正在交屋中，預計將有許多外地人設籍。（記者林宜樟攝）

    太保市大型建案已完工正在交屋中，預計將有許多外地人設籍。（記者林宜樟攝）

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