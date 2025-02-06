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    苗栗低溫警戒！今北部陰雨 明起寒流襲台氣溫驟降

    中央氣象署表示，明起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降。（資料照）

    中央氣象署表示，明起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降。（資料照）

    2025/02/06 06:47

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（6日）各地雲量偏多，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹、苗地區有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

    氣溫方面，各地早晚天氣低溫約12至16度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約17至19度，中南部及台東高溫約20至24度，離島澎湖全天15至18度，金門12至18度，馬祖10至13度。

    此外，氣象署發布低溫特報稱，寒流逐漸減弱，氣溫仍偏低，今晨苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意保暖及日夜溫差。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    明天（7日）強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    8日至10日清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，10日白天強烈大陸冷氣團或寒流減弱，各地氣溫逐漸回升；8日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，9日至10日基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    11日早晚天氣仍涼；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

    12日鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 ~ 19 13 ~ 22 16 ~ 23 14 ~ 18

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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