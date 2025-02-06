02/06 各報重點新聞一覽

男子黃琮壹遭中共吸收，在台開設地下錢莊，向缺錢的現役軍人放款，一名空軍軍官及兩名士官洩漏交付漢光演習等機密。圖為金防部漢光演習畫面。（資料照）

2025/02/06 06:51

自由時報

空軍3共諜 洩漢光演習機密 紅色錢莊放餌 借錢換軍機

男子黃琮壹（通緝中）遭中共情治人員吸收，在台開設地下錢莊，向缺錢花用的現役軍人放款，要求提供機密以免除債務並給予報酬，高雄高分檢指揮調查局等單位調查發現，黃涉吸收一名空軍軍官及兩名士官，要他們洩漏交付漢光演習等機密，依違反國安法、刑法外患、國家機密保護法、貪污等罪將三名軍士官及協助轉匯不法報酬的黃男胞妹起訴。

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台鐵將漲價 台北-新左營自強號975元 平均漲幅約26.8% 有機會上半年上路

台鐵公司董事會昨天通過票價調漲方案，平均漲幅達廿六．八％，距離越長、漲幅越小，TPASS用戶不受影響，台北到新左營自強號，從現在的八二四元漲價到九七五元，台北到基隆自強號則漲五十％，交通部長陳世凱表示，新票價有機會於今年上半年上路。

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NCC委員不足半數 廣電換照卡關 4大無線電視台 6月底恐停播

國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業換照業務停頓，今年上半年計有卅七家業者有換照需求，其中無線電視業者台視、中視、華視、公視與無線廣播業者ICRT若於六月卅日前未能換發新照，將無法繼續播出。

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聯合報

美計畫接管加薩 以色列總理讚許川普 中東、英、法皆質疑

美國總統川普四日語出驚人表示，美國將控制並接管加薩走廊，不排除派遣美軍。川普說，他預期美國會是長期擁有加薩，把加薩打造成「中東蔚藍海岸」，他也認為加薩的巴勒斯坦居民應被重新安置。

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台鐵最快上半年調漲票價！平均漲幅26.8% TPASS不受影響

台鐵董事會昨天通過票價調漲案，平均漲幅百分之廿六點八，台北至高雄自強號票價從八二四元漲至九七五元，方案將送交通部費率審議委員會審議。

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中國時報

綠中常會賴主席：多投資美國 買天然氣

新春伊始，美國卻掀起貿易大戰，大陸AI新星DeepSeek橫空出世，對台美股市造成短期震盪，擔任民進黨主席的賴清德總統5日在中常會指出，台灣應展現「願意多做、願意多幫忙」態度，以獲取談判利基。民進黨立委王世堅則轉述表示，無論是台積電（半導體）關稅、對美投資、對美採購等，賴清德指，執政黨與美國都有很暢通的溝通管道。

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台鐵敲定票價 30年來首漲

台鐵董事會5日通過票價合理化方案，短中長程各有調漲措施，平均漲幅為26.8％，台鐵估計調漲後明年現金流轉正，至2028年會計帳可達損益平衡。交通部長陳世凱說，本月將啟動費率委員會審議，新版票價有望上半年上路。消基會則希望台鐵多與民眾溝通，行政院核定新票價前，應考量是否會產生調漲連鎖效應。

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新的台鐵票價試算。（台鐵公司提供）

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足半數，廣電執照換發等多項業務無法運作。（NCC提供）

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