禁餵收效！壽山獼猴降至千隻以下 仍有猴群突襲軍區翻廚餘

研究顯示壽山獼猴數量比10年前減少，凸顯禁止餵食與相關宣導逐漸展現成效。（自管處提供）

2025/02/06 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕最新研究顯示壽山獼猴數量略減，由10年前約1千1百到1千6百隻，降至去年1千隻以下，顯示長期宣導、禁止餵食等作法奏效，研究單位也發現有獼猴為找食物，突襲軍區翻找廚餘。

國家自然公園管理處（自管處）表示，軍方長期支持生態保育，與軍方每年定期辦理聯合共管會議，主要針對園區管理交流，但並未接獲反映獼猴相關事宜。

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針對獼猴可能在軍區翻找廚餘，去年曾建議如需設置戶外廚餘（垃圾）桶，可參考阿里山國家公園「動物友善垃圾桶」防止動物翻找模式，原理類似舊衣回收箱，無法輕易打開，也不容易取得桶內垃圾。

國家自然公園管理處委託國立屏東科大野生動物保育研究所，進行2023到2024、壽山國家自然公園台灣獼猴族群監測及疾病與健康研究調查，該調查報告去年7月發表，獲國家公園學報113年度最佳論文獎。

調查顯示，2023年2月到2024年7月間，壽山地區台灣獼猴族群數量較過去下降，推測與長期宣導及公告禁止餵食有關；2013估計獼猴數約在1153至1615隻，最新研究降至822至1千隻間。

研究還追蹤壽山3個猴群，發現壽山獼猴棲地選擇與過往文獻比較，現在獼猴更偏好靠近人造建築、道路及步道等人工設施，研判仍受人類餵食影響。

自管處解析報告，儘管獼猴數呈現下降，但與其他獼猴生態區相較，壽山獼猴整體數量仍過高，會根據調查報告提供資訊與數據，持續執行禁止餵食、與獼猴保持良好互動等措施參考，讓獼猴恢復野性、更獨立自主、朝更合理的族群方向發展，也建立人類與獼猴的最佳關係。

經多年宣導與裁罰，大多數民眾都明白壽山上禁止餵食獼猴的重要。（自管處提供）

國家自然公園管理處與民間團體，都希望守護獼猴生態區，並協助猴群找回應有的野性、生活技能。（自管處提供）

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