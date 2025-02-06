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    正月初九「天公生」 台南永康祝嘏大典逾千人齊跪拜

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    2025/02/06 00:14

    〔記者劉婉君／台南報導〕正月初九「天公生」，台南市永康區大灣凌霄寶殿武龍宮，昨（5）日深夜11時15分舉行玉皇大帝祝嘏賜福大典，超過千名民眾齊聚團拜。

    祝嘏大典於子時開始，昨深夜11時民眾就陸續湧入，包括大灣高中校長李宜芳在內，多位學校校長及立法委員林宜瑾、陳亭妃、多位永康區市議員也到場參與，場面相當盛大。

    儀式依照古禮進行，參與者擠滿武龍宮前的廣場，每人以三跪九叩祝壽，祈求平安。

    儀式進行近1小時，直到今日凌晨圓滿完成後，廟方並發給每人1顆壽桃吃平安。

    武龍宮主委王大明表示，為了讓更多民眾參與，今年場地規劃提供更大的空間，戲劇節目「戲說台灣」劇組也一同來參加。

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

    正月初九「天公生」 ，台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行玉皇上帝祝嘏大典，逾千人依古禮跪拜。（記者劉婉君攝）

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