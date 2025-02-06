紅包行情價1萬6？男包8888被母趕走還放狗 網笑：是紅包還是稅金

網友po文分享過年紅包該包多少給父母才合理，引發討論。示意圖。（資料照）

2025/02/06 00:28

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過年本該是團圓的時刻，但對21歲男網友卻成了一場「紅包大戰」！他在Dcard抱怨，自己白天上班、晚上念書，去年包給爸媽各8000元，今年卻被母親「明碼標價」要求1.6萬，還說「這是行情價」。原PO最後只包8888元，竟被趕出家門，甚至連愛犬都被母親威脅「放出去」，讓他無奈直呼：「紅包還有行情價？」

男網友發文說，原本過年就打算包紅包，結果母親直接傳訊息說，「今年記得要給紅包，最少要1萬6，行情價懂嗎？」還說，「我知道你今年年終領4個月」，讓他瞬間不想包，而實際上他的年終也只有4萬多元。更扯的是，初一一早母親又來催促，質問他，「正常要除夕當天包給父母，你幾歲了？還不懂嗎？」初五更進一步開戰，要求他「帶著女友搬出去」，還嗆聲，「故意不接電話？那我就把狗放出去了！」最終他只選擇包給父親8888元，詢問網友，「不知道大家都包多少給爸媽」，引發討論。

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網友紛紛留言，「你運氣真好，獲得了一個不用包紅包還能出去住的機會」、「天啊，你這媽是冤親債主吧？」也有人直接建議，「趕快搬出去吧！以後過年只買禮盒，愛要不要，不要就拿回家」，甚至有網友大開嘲諷，「這是紅包還是房租？價格還會浮動？」、「這麼急著把你趕出去，是想先拿房租行情價嗎？」

但也有網友認為這不算過分，「如果你都沒出家用，包1萬6合理吧。」、「包紅包不只是回饋父母，也是家中經濟的一部分。」不過對此也有人立刻反駁，「不包紅包直接被驅逐？這是過年還是強制繳稅？」，幽默表示，「紅包行情價？那明年是不是還要再加個5％通膨調整？」

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