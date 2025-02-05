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    台灣燈會在桃園 中壢站前「光之長廊」一路亮到老街溪站

    中壢火車站臨時車站的「幸福起飛」燈組。（記者李容萍攝）

    中壢火車站臨時車站的「幸福起飛」燈組。（記者李容萍攝）

    2025/02/05 23:31

    〔記者李容萍／桃園報導〕好閃！「2025台灣燈會在桃園」將於12日至23日在高鐵桃園站前舉行，周邊第2展區自7日起試營運，配合中壢火車站興建地下化工程，桃園市政府攜手中壢區公所共同打造「光之長廊」，引導民眾從中壢火車站步行至A22老街溪站，搭乘捷運前往燈會青埔主展區，展出期間的傍晚5點至晚上10點準時亮燈，這幾天晚上進行試燈，吸引逛街民眾爭睹桃園中壢繽紛璀璨的夜空。

    中壢區長李日強表示，從中壢火車站到機場捷運A22老街溪站街道燈飾設計以桃園多元文化為主軸，結合中壢在地特色，從中壢火車站開始「幸福起飛」，一路佈置16族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等燈海，最後抵達以「中壢牛肉麵」為靈感打造之特色主燈「好運蛇進來」。

    逛街民眾沿途欣賞繽紛的燈飾與文化的交融，不僅是一場視覺饗宴，更是一段認識桃園友善多元的文化旅程。

    李日強說，除了光影交織的街道燈飾，公所還搭配一系列精采豐富的活動，在永興公園主燈區，7日至23日每日限量發送100份燈會小提燈；2月14日舉行「情牽花燈夜-幸福相隨就愛壢」的情人節爵士夜活動，現場還準備甜蜜好禮外，15、16、22及23日，行經光之長廊時，更有精彩的街頭藝人表演，為觀眾帶來音樂、魔術等各式多元文化的表演。

    中壢站前打造「光之長廊」一路佈置16族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等燈海。（記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」一路佈置16族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等燈海。（記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」一路佈置16族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等燈海。（記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」一路佈置16族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等燈海。（記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」一路佈置16族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等燈海。（記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」一路佈置16族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等燈海。（記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」最後抵達以「中壢牛肉麵」為靈感打造之特色主燈「好運蛇進來」。 （記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」最後抵達以「中壢牛肉麵」為靈感打造之特色主燈「好運蛇進來」。 （記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」最後抵達機捷A22老街溪站。（記者李容萍攝）

    中壢站前打造「光之長廊」最後抵達機捷A22老街溪站。（記者李容萍攝）

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