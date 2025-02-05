高雄綠色友善餐廳擴大 攜手便當店推「綠色友善餐盒」

印度人迪立加入高雄綠色友善餐廳13年，提升品牌形象，客源穩定成長。（記者陳文嬋攝）

2025/02/05 23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局擴大綠色友善餐廳計畫，今年將納入便當店等，推動「綠色友善餐盒」，除了使用在地食材，連廢油、廢料也要求環保處理，加碼推薦取得全國極具指標性《綠色餐飲指南》認證，美味、環保兼節能減碳，區隔市場客源更穩定。

高雄現有45家綠色友善餐廳，農業局因應外送餐飲需求快速增長，擴大攜手便當店、餐廳及餐盒業者，推動「綠色友善餐盒」，使用在地有機、友善食材，更將環保與便利結合，串連在地農民與中小型業者，打造綠色飲食生態系。

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迪立印度健康蔬食坊主廚迪立加入高雄綠色友善餐廳13年，他是印度虔誠佛教徒，為了讓消費者感受食材原味及環境永續，對於料理有很深的堅持與責任，每週親自到微風市集採買在地食材，他表示，高雄綠色友善餐廳評鑑指標完全符合他對料理的要求，加入後不但提升餐廳名氣，客源逐年穩定成長。

農業局表示，計畫評鑑分六大指標，包括衛生安全、永續經營、綠色行動、綠色安心飲食、環境保護、能源節省；除了使用在地有機、友善食材外，食用油、清潔用品等納入評比，並選用可循環使用的餐盒，廢料、廢油必須環保處理，連料理過程也要節能減碳等。

今年更首度攜手全國極具指標性《綠色餐飲指南》，通過評鑑且食材中有機或友善食材比例達30%以上餐廳，將推薦取得《綠色餐飲指南》認證，有助於提升品牌形象，吸引養生與環保客群。

農業局也攜手綠色友善餐廳與高雄型農、青農，規劃在地食材餐會、廚藝講座、親子料理營，以及在地食材食驗室等活動，透過在地物產與多元體驗，讓民眾深入感受在地食材的魅力與有機友善農業的價值，全面推動綠色飲食文化 。

印度人迪立加入高雄綠色友善餐廳13年，提升品牌形象，客源穩定成長。（記者陳文嬋攝）

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