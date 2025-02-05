國光客運1月薪水沒入帳稱「政府補助沒撥」 公路局：年前未提申請

國光客運今天沒有將帳款撥入員工帳戶。（記者吳亮儀翻攝）

2025/02/05 22:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕有民眾向本報爆料，國光客運內部公告指稱受政府補助款撥發作業流程影響，一月份的薪水無法如期撥入員工帳戶；交通部公路局緊急在今天（5日）晚間說明，經查證，是因國光客運內部作業以致沒在年前提出申請，業者補齊資料後會立刻撥付。

這份國光客運的內部公告寫明，至今還有9千多萬元尚未撥款入帳，導致一月份的薪水無法在本月5日發放，若收到補助款會立刻撥發。

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公路局晚間緊急查證並說明，在農曆年前都已要求各區監理所針對業者申請的補貼款務必在農曆年前完成撥付，各區監理所都已如期審核完成在春節1月23日前撥入業者帳戶。

有關國光客運反映有9000餘萬元政府補貼款未撥付給業者，經查是包含地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元，及公路局公路客運虧損補貼約6500萬元。

有關公路局的6500萬元部分，經查是國光客運內部作業以致未在年前提出申請，其中2400萬元國光客運已於今天補齊資料，公路局將協助儘速撥付；另4100萬元該公司相關營運資料尚在整理並未申請，公路局已與國光客運公司聯繫並提供協助，請該公司儘速完成資料提出申請，將以最快速度核撥。

公路局說明，後續會積極協助國光客運早日完成申請及審核，及早將薪水撥付予司機及相關員工。國光客運則回覆，預計明天（6日）才會統一做說明。

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