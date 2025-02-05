中壢慈惠堂為消防人員、義消祈福 霸氣點1500盞母娘平安燈

中壢慈惠堂為消防人員、義消祈福，大陣仗點1500盞母娘平安燈。（中壢慈惠堂提供）

2025/02/05 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕主祀瑤池金母的中壢慈惠堂今（5）日下午為全市消防人員和中壢區的義消點上1500盞的母娘平安燈祈福，慈惠堂董事長吳文樹、兼任桃園市義消總隊長的桃園市議會議長邱奕勝及消防局長龔永信共同點燈。

吳文樹說，中壢慈惠堂成立70餘年，是地方信仰中心，香火鼎盛，除了在地居民參拜，外地遊客也會慕名而來，逢年過節參拜人潮絡繹不絕。廟方對於各項社會公益活動不遺餘力，不論是捐贈民生物資或是近幾年捐贈消防車、勤務車、照護車以及社會局長照車、復康巴士等，期待能有拋磚引玉之效。

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龔永信率二大隊同仁參加，感謝廟方也祈求王母娘娘賜福，讓救災救人的任務更加順利。龔永信提到，中壢慈惠堂對於消防人員的照顧，除了點燈祈福，更給予車輛裝備器材等各方面實質幫助，期盼透過這次的點燈祈福活動保佑桃園境內風調雨順、各類勤務順遂成功。

慈惠堂董事長吳文樹、兼任桃園市義消總隊長的桃園市議會議長邱奕勝及消防局長龔永信共同點燈。（中壢慈惠堂提供）

中壢慈惠堂為消防人員、義消祈福，大陣仗點1500盞母娘平安燈。（中壢慈惠堂提供）

中壢慈惠堂為消防人員、義消祈福，大陣仗點1500盞母娘平安燈。（中壢慈惠堂提供）

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