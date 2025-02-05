楊梅火車站設台灣燈會接駁站 新屋、楊梅響應燈區也富亮點

新屋區主燈區「拾光之旅」以市定古蹟范姜祖堂結合150秒的光雕投影，展現新屋的海客文化與人文風貌。（新屋區公所提供）

2025/02/05 22:28

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」2月12日至23日於桃園捷運A18、A19站雙展區開展，桃市13行政區也規劃響應燈區，包括新屋區市定古蹟「范姜祖堂」結合150秒的光雕投影，演繹客庄文化；楊梅區結合客庄、農遊文化，於楊梅、富岡、埔心、新富4處火車站廣場設置藝術燈飾，一同點亮桃市，市府交通局另規劃於楊梅火車站前廣場設接駁站，方便民眾就近搭乘接駁車到機捷A19轉運站，前往台灣燈會主會場。

今年響應燈區的新屋區，以「光映新屋 古厝迎春」為主題設5大燈區，其中，主燈區「拾光之旅」以150秒的老屋光雕，從海客文化的牽罟、稻米豐收的喜悅，到傳統客家粄食的美味，都在光影變幻中一一呈現，展期的晚間6點至9點半，每半小時播放1次，另包括「稻穗豐年」、「女媧祈福」、「欣欣向榮」及「燈籠廊道」等燈區，集中范姜祖堂周邊。

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楊梅燈區於楊梅、富岡、埔心、新富四處火車站站前廣場規劃燈組及燈光藝術佈置，以傳統花燈為基底，結合客庄、農遊文化，搭配各式燈光藝術營造節慶熱鬧氣氛，目前晚間5點至10點已可欣賞，楊梅區公所人文課長楊達生表示，楊梅、富岡站分別設有「女媧補天」、「富貴伯公」大燈，取女媧改造天地的雄偉氣魄和大無畏的奮鬥精神，與客家的「硬頸精神」及伯公信仰不謀而合，埔心車站則依當地農場、農莊為出發，設計可愛的牛圖樣，遊客賞燈的同時，也能感受濃濃客庄氣息，響應燈區詳情可至台灣燈會官網（https://2025taiwanlanternfestival.org/Category/List/TownshipLantern）查詢。

此外，台灣燈會活動預期將有大量遊客湧入主會場周邊，楊梅警分局配合市府規劃警力及義交執行相關交通管制勤務，同時，市府交通局為因應楊梅火車站接駁站的人、車潮，交通局規劃於2月11日至2月23日接駁期間，開放金德路2側（公車格、停車場出入口除外）供一般民眾接送臨停。

楊梅分局表示，往年台灣燈會均有大量人、車前往，為確保交通順暢，呼籲民眾多利用大眾運輸工具及接駁車前往，避免會場周邊道路交通壅塞。

楊梅燈區在楊梅車站前廣場布置「女媧補天」大燈，女媧改造天地的奮鬥氣魄，與客家「硬頸精神」不謀而合。（楊梅區公所提供）

楊梅燈區於富岡火車站廣場，依地方信仰設「富貴伯公」大燈。（楊梅區公所提供）

台灣燈會楊梅火車站接駁站配置圖。（桃市楊梅警分局提供）

台灣燈會楊梅火車站接駁路線圖。（桃市楊梅警分局提供）

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