受害社區不滿未完成鄰損協商即同意復工 竹縣府：建商已繳億元擔保金，將協助媒合第三方進行鄰損鑑價

大有可為社區發聲明不滿新竹縣政府在豐邑建設未完成鄰損協商即同意復工；縣府今晚回應將協助媒合第三方公正單位進行鄰損鑑價的鑑定報告，以利「鄰損賠償」的解決。 資料照。（記者廖雪茹攝）

2025/02/05 21:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹縣政府原則同意豐邑建設公司申請竹北「豐采520」建案復工，大有可為社區今（5日）發出聲明，要求竹縣府應介入監督把關，確保豐邑建設在復工前完成所有鄰損協商；縣府工務處晚間回應表示，除已要求豐邑建設繳交1億元的鄰損擔保金，將協助媒合第三方公正單位進行鄰損鑑價的鑑定報告，以利「鄰損賠償」的解決。

工務處表示，依照「新竹縣建築爭議處理辦法」鄰損和解完成時間應該要在取得使用執照前，目前是復工的階段，離取得使用執照還有好幾年的時間，縣府一定會依法要求及監督豐邑建設妥為處理鄰損問題。而目前豐邑建設已經有針對社區提出「修復」的部分進行派工修復，修復完成者已簽署相關派工文件，尚未修復者，縣府將要求豐邑建設加派人手盡速完成。

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「鄰損賠償」的部分，縣府全力協助住戶協商。工務處說明，除可依「新竹縣建築爭議處理辦法」相關規定來辦理，若雙方無法形成共識，也可尋第三方公正單位進行鄰損鑑價的鑑定報告，與此同時，縣府現正洽詢相關第三方公正單位媒合予社區的方案，以利「鄰損賠償」的解決；另外，縣府要求豐邑建設所繳交1億元的鄰損擔保金，是具有鄰損保證償還的責任。

工務處強調，縣府以最高標準落實「安全至上、公開透明」原則處理復工議題，2024年9月2日由專案小組會議參酌台北市土木技師公會的安全鑑定報告，提出4項決議，獲得包含社區代表在內的與會代表贊成，要求豐邑公司全面落實4項安全決議，針對此4項決議，專案小組多次開會邀集社區代表、里長等關係人及三方技師參與，於2024年12月27日及2025年1月20日逐步確認4項決議均已落實，因此今年1月24日縣府針對其復工申請原則同意備查。

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