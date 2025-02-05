週四早晚偏冷！北東有短暫雨 中南部空品差

週四寒流減弱，各地早晚仍偏冷，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨。（資料照）

2025/02/05 21:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（6）日寒流持續減弱，各地早晚仍偏冷，水氣增多，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，中南部山區與竹苗地區有零星短暫雨，其他地區及外島多雲。午後新竹到嘉義沿海空曠地區及澎湖有較強陣風，沿海活動請特別注意安全。

中央氣象局預報，週四受水氣影響，桃園以北、東半部及北部山區降雨機率較高，預計有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區也有零星降雨，外出記得攜帶雨具，其他地區則為多雲；今晚到明晨，西半部3000公尺以上高山仍有零星降雪的機率，登山活動需留意氣溫變化及安全。

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氣溫方面，週四各地低溫仍偏低，清晨與夜間需注意保暖。中部以北及東北部低溫11到13度，其他地區約14到15度；白天高溫方面，北部及東半部約17到21度，中南部約23到24度，澎湖全天15到18度，金門12到18度，馬祖10到13度。

天氣風險公司指出，週四冷空氣雖然短暫減弱，但回暖幅度有限，週五起新一波強冷空氣南下，氣溫再度下滑，北部低溫恐降到10到12度，影響範圍可能達強烈大陸冷氣團甚到寒流等級，預計持續到週末。北部與東半部維持陰雨天氣，中南部則為多雲或晴天，部分地區受輻射冷卻影響，低溫可能更明顯，需提前做好保暖準備。

紫外線方面，週四台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，嘉義市、澎湖縣為「高量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

環境部空氣品質預報顯示，週四高壓東移，西半部位於背風側，擴散條件不佳，污染物易累積，且民俗活動可能導致短時間內污染濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏及金門則為「橘色提醒」等級，敏感族群外出請注意防護。

週四白天中部以北及東半部約17到21度，中南部可達23到24度，早晚仍有寒意。（擷取自中央氣象署網站）

週四紫外線指數，全台多為低到中量級。（擷取自中央氣象署網站）

週四空氣品質，西半部擴散條件較差，中部、雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」等級，敏感族群外出請注意防護。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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