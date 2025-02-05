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    鹿耳門聖母廟2/9搶春牛、炸蜂炮！高空煙火4萬發 加碼無人機燈光秀

    聖母廟今年高空煙火秀備有12座蜂炮城，結合無人機、LED彩光營造「火、光」視覺變化。（記者蔡文居攝）

    聖母廟今年高空煙火秀備有12座蜂炮城，結合無人機、LED彩光營造「火、光」視覺變化。（記者蔡文居攝）

    2025/02/05 20:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正統鹿耳門聖母廟2025年「花火迎春」系列活動，除了過去傳統的高空煙火、蜂炮、搶春牛，今年特別安排500台無人機環景燈光秀，結合傳統民俗、宗教信仰與現代科技，打造文化與祈福的盛宴，與民眾一起迎新春。

    聖母廟今天試放小型蜂炮城，由消防隊示範保護措施，廟方提醒參與「搶春牛」、「炸蜂炮」民眾佩戴安全帽、厚實衣物或透明壓克力板等防護裝備，遵循現場指引，確保安全。

    鹿耳門聖母廟每年的高空煙火、搶春年活動都吸引數以萬計人潮，是台南市元宵活動一大盛會，今年在2月8日登場，當天活動包含藝陣表演、踩街遊行、美食市集、鞭春讚、搶春牛、炸蜂炮，以及無人機燈光展演與高空煙火秀等。

    聖母廟副主委陳祈富說，今年「花火迎春」活動以「祥蛇獻瑞喜氣臨，聖母庇佑願平安」為主題，高空煙火有3吋到12吋等不等口徑，總數多達約4萬發，時間超過1小時，並有12座蜂炮城，同時結合無人機、LED彩光，營造「火、光」視覺變化。無人機燈光秀將有500台無人機參與展演，精彩可期。

    為了民眾安全，今年高空煙火秀擴大管制範圍達300到500公尺，而往年煙火秀均吸引大批拍攝影愛好者在廟埕廣場架相機腳架，今年廟方活動當天才開放入廟，不少攝影玩家轉戰聖母廟周遭道路先卡位，廟方則呼籲大家不要影響交通，當天有交管，請民眾要提早到場，一起歡慶新春。

    聖母廟提醒參與「搶春牛」、「炸蜂炮」的民眾做好防護措施，遵循現場指引，確保安全。 （記者蔡文居攝）

    聖母廟提醒參與「搶春牛」、「炸蜂炮」的民眾做好防護措施，遵循現場指引，確保安全。 （記者蔡文居攝）

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