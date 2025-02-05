初九「天公生」！今夜開始敬拜祝壽 升官、發財拜法不同

主祀天公的草屯鎮雙叉港玉皇宮，初八夜就在廟埕安置玉皇大帝神像，適合想招財的人敬拜，而該宮「聖位」和「金身」都有。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/05 20:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕正月初九是「天公生日」，很多主祀玉皇大帝的廟宇，或是有傳統信仰的民眾，今夜11點過後即會開始「拜天公」為其祝壽，民俗專家廖大乙建議，想升官或做生意的人拜法不同，上班族或在官場想升官者，可拜天公（玉皇大帝）的「聖位」，若做生意、從事業務的則可拜「金身」招財。

雖然明天才是正月初九，但是今夜過了11點，即到了子時，就是新的一天，因此很多人會先浴沐更衣，備好祝壽供品，子時一到就開始拜天公，主祀玉皇大帝的宮廟也會有眾多信徒參加團拜。南投縣草屯鎮雙叉港玉皇宮天公廟今晚8點起就展開「天公文化節」系列活動，由社區才藝團隊表演，而玉皇大帝的「聖位」和「金身」已先請出廟埕，「聖位」和「金身」前已備好象徵七寶的七樣供品，等時辰一到進行祝壽團拜。

請繼續往下閱讀...

民俗專家廖大乙指出，「一」是道教陽數之首，「九」是道教陽數之極，代表至高無上，因此正月初九是天公（玉皇大帝）的生日，有傳統信仰的人今夜子時一到要拜天公，若在家中門口備供品，可向今年大利方南方或北方敬拜，祈求天公的庇佑，也獲得大利方的吉方助力。

廖大乙說，拜天公可準備麻粩、米粩、花生粩、生仁、桂圓等食品，米粩以米製作，民以食為天，米粩拜天公誠意滿滿，花生粩則有呷到老老老的寓意，桂圓和生仁則有「招來貴人」之意，另也可準備七樣供品代表七寶，也是象徵吉利和大敬意的數字。

廖大乙也說，一般都拜天公的「金身」，但也有天公的「聖位」，做官或是做文職工作的人，想升官升職的可拜「聖位」，做生意、從事業務工作的人，希望招財的，則可拜天公的「金身」，有的主祀天公的廟宇兩則都備齊，就是不同職業的都可一起拜。

民俗專家廖大乙建議，文職或做官的人，想升官升職者，天公生日可拜天公（玉皇大帝）的「聖位」。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮雙叉港玉皇宮初八晚上就有很多信眾送來壽桃、鮮花等祝壽品。（記者陳鳳麗攝）

花生粩拜天公，有呷到老老老的吉祥寓意。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法