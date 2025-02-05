台鐵客運、貨運都調漲 估2028年轉虧為盈

台鐵公司副總經理劉雙火（中）說明票價調整。（記者吳亮儀攝）

2025/02/05 20:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價已經30年沒有調整，台鐵公司董事會今天（5日）通過票價和貨運價格調漲方案。客運平均漲幅26.8%、貨運漲幅117%。台鐵公司估計，在2028年應可轉虧為盈。

台鐵在去年公司化後首年虧損137.9億元，新的費率經台鐵董事會報交通部費率審議委員會通過後，再報行政院審議，通過後並公告。交通部長陳世凱表示，新票價有望在今年上半年上路。

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台鐵的客運和貨運費都調漲，若根據新的費率，一年的客運收入會增加47.15億元，盈餘2.87億元；貨運收入增加7.58億元，盈餘4.51億元，合計增加收入54.73億元，盈餘7.38億元，預計明年現金流可轉正、2028年起轉虧為盈。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，除了票價調漲外，台鐵公司還得靠副業的資產開發來彌補，預計2028年才能轉虧為盈。至於票價調漲會不會擔憂旅客流失？劉雙火表示，有和其它運具一併考量，台鐵仍是最經濟實惠的運具。

劉雙火指出，現在台鐵每天約有64.4萬人次旅客，今年一月的短途旅客較去年同期增加約4%，預計今年仍會增加2%到3%的短途旅客。他也指出，未來定期票的折扣數也會按照新票價的費率再打56折；至於觀光列車則是出租給業者經營，現有的公告票價就不會變動。

劉雙火也提到，根據立法院訂定的台鐵票價公式規定，台鐵票價可2年檢討一次，根據公式規定，台鐵在票價核定2年後，可依照最新物價指數和經營成本檢討是否調漲票價。

新的台鐵票價試算。（台鐵公司提供）

新的台鐵票價與其它運具比較。（台鐵公司提供）

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