鹿港老街超夯春聯沒更新 「停格」原因曝光

位於鹿港老街的彰化縣茶藝協會，常常以時事入題成為全台最強的春聯，今年春節則未見更新。（記者劉曉欣攝）

2025/02/05 19:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕位於彰化縣鹿港老街的茶藝協會，多年來門口春聯都會貼上以時事入題的春聯，被稱為地表上最強的春聯，今年春節卻被遊客發現沒有更新。多年來暫代理事長的施性鍾表示，因為租約到去年底到期，協會尋求年輕人接任理事長，原租屋處春聯才沒有更新。

施性鍾表示，茶藝協會成立超40年，在埔頭街的古蹟保存區租屋也有2、30年，早年每逢鹿港慶端陽系列活動，該協會也會舉辦活動來泡茶給遊客喝。而鹿港文風鼎盛，協會春聯都是由成員提筆書寫與發想，協會也完全尊重，讓創作書寫者自由發揮，從來都不干涉與過問。

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施性鍾強調，他暫代茶藝協會理事長多年，隨著網路興起，社群多元化，也讓該協會面臨年輕會員招募不易。剛好租屋到去年底到期，協會決定尋找對茶藝有意願的年輕人來接任理事長，未來協會辦公室，就由新任理事長來尋覓新地點，為協會注入新活力，讓協會延續新生命。

由於茶藝協會位於鹿港老街的春聯，已成為老街春節必訪的風景，今年許多遊客路過發現，春聯竟然「停格」在去年，只見「龢風明月心愉愜，福海壽山會慶餘」，橫批「布新除舊迎春禧」，門葉為「五福」、「三多」，也是多年來難得一見未以時事入題的春聯。

彰化縣茶藝協會的春聯多年來都延續臧否時局的台灣意識，每每以時事入題，更是創造話題，其中，2018年春聯就是直接點名寫給總統蔡英文，以及當時的行政院長賴清德，門葉就是寫上「清德」、「英文」，隨著賴清德當選總統，也被視為神預言。而2020年當年蔡英文總統連任勝選的春聯就出現「自由民主台灣萬歲」；在疫情期間2021年春聯寫到「遠離群聚去除新冠疫」，2022年春聯則是「富國神山科技化」，2023年春聯寫到「西線無戰事」、「國防應以自立自強」。

2020年蔡英文總統連任勝選，彰化縣茶藝協會春聯就出現「自由民主台灣萬歲」。（資料照，記者劉曉欣攝）

2018年彰化縣茶藝協會春聯就是直接點名寫給當年總統蔡英文，以及當時的行政院長賴清德，門葉就是寫上「清德」、「英文」，隨著賴清德當選總統，也被視為神預言。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣茶藝協會2023年春聯寫到「西線無戰事」、「國防應以自立自強」。 （資料照，記者劉曉欣攝）

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