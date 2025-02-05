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    桃園青埔車流多 地方爭取洽溪路、永順一街打掉分隔島方便轉彎

    桃園青埔車流多，地方爭取洽溪路、永順一街打除分隔島（左）方便轉彎。（記者李容萍攝）

    桃園青埔車流多，地方爭取洽溪路、永順一街打除分隔島（左）方便轉彎。（記者李容萍攝）

    2025/02/05 20:04

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區青埔地區人口成長，在地社區反映，洽溪路與永順一街路口分隔島阻隔，周邊社區上班與回家多數車輛須於洽溪路其他路口迴轉或轉彎，十分不便費時。交通局今（5）日回應，燈會閉幕後，3月納入今年度流量調查案調閱路口流量資料，研議開設缺口可行性。

    市議員彭俊豪說，在地社區向他反映，洽溪路及永順一街口是T字路型，路中央有分隔島，只能往永信路方向迴轉，若遇車流眾多，就要多停等誌燈，相當不方便，希望打除中央分隔島，讓車流更順暢。

    彭俊豪提到，青塘園及桃園市立兒童美術館周邊的公園路二段與永發路，行人穿越眾多，為提升行人用路權益及便利性，地方也提議於公園路二段與永發路口設置行穿線，提醒用路人此處有行人穿越需求，以防突發狀況，以及永信路部分路段盼畫設黃線提供臨停需求。

    對此，交通局交通工程科長曾啟倫說，永順一街與洽溪路口分隔島開設缺口一案，將納入今年度流量調查案調閱路口流量資料後再行研議，預計4月完成調查、5月提供評估結果；公園路與永發路口畫設單側行穿線，及永信路畫設約50公尺黃線，預計4月完成。

    桃園青埔車流多，地方爭取洽溪路、永順一街打除分隔島（左）方便轉彎。（記者李容萍攝）

    桃園青埔車流多，地方爭取洽溪路、永順一街打除分隔島（左）方便轉彎。（記者李容萍攝）

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