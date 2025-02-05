竹縣府同意「天坑」建案復工 受害社區要求復工前完成鄰損協商

新竹縣政府同意「豐采520」建案復工，受害的大有可為社區發聲明要求復工前完成鄰損協商。（資料照，記者廖雪茹攝）

2025/02/05 19:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北「豐采520」建案因「天坑」事件停工迄今，新竹縣政府昨表示，經多次開會及協調的4大安全決議已落實，已原則同意豐邑建設公司申請復工；不過，位在建案對面的大有可為社區今（5日）發出聲明稿，要求竹縣府應介入監督把關，確保豐邑建設在復工前完成所有鄰損協商，並提出具體可行的修復計畫，以保障受害住戶基本權益。

大有可為社區聲明指出，竹縣府應遵守承諾復工前完成鄰損協商。自「豐采520」建案開挖施工後，社區公設持續受損嚴重，公設鄰損協商至今仍有近百項仍有認定爭議，住戶面臨長期居住安全疑慮。天坑案爆發後，縣長、前處長皆向住戶保證未完成鄰損賠償前「豐采520」不可能復工。因此，社區要求縣府務必要求豐邑建設提交完整的「鄰損協商計畫」，並交由專案小組審查及後續進度追蹤，以確保住戶權益。

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聲明表示，自天坑事件發生已近2年以來，社區居民的生活與精神皆受到嚴重衝擊，修復工程卻遙遙無期，受災住戶求助無門。社區要求縣府介入督促，確保豐邑建設確實履行賠償與修復承諾，而非讓住戶繼續無助等待。

聲明抨擊，天坑事件前後共發生6次坍塌，造成重大公共安全危機，成為全國矚目的案件。然而，縣府僅依照法定程序審核復工計畫，卻未積極保障受害住戶的權益。依法行政只是最低標準，縣府作為人民的最後一道防線，應該以更高標準審查復工計畫，而非等到建案申請使用執照時才要求豐邑完成鄰損協商。如此消極的監督方式，只會讓受害住戶陷入更深的困境。

聲明表示，面對財團，住戶宛如小蝦米對抗大鯨魚。若豐邑建設僅依照新竹縣鄰損爭議辦法，提撥保證金卻未與住戶完成鄰損賠償，縣府是否仍會核發使用執照？

因此，社區訴求：豐邑建設應於復工前，提出完整的鄰損協商計畫，並確保社區及受損住戶的賠償與修復進度。縣府應立即召開專案小組，審查復工計畫與鄰損協商計畫的完整性。縣府應以更高標準審查復工計畫，而非僅依照最低標準最後發放使用執照。主動介入、積極作為，真正為民眾把關，保障受害住戶的基本生存權益。

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