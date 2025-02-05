台南後壁區蛋雞場確診禽流感 撲殺32366隻蛋雞

後壁區蛋雞業者1月27日通報場內蛋雞異常死亡，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，立即完成撲殺蛋雞32366隻及銷毀場內雞蛋，並進行全場消毒。（南市動保處提供）

2025/02/05 19:27

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區蛋雞業者1月27日通報場內蛋雞異常死亡，南市動保處當天採樣送驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，立即完成撲殺蛋雞32366隻及銷毀場內雞蛋，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，阻絕疫病傳播。南市去年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計4例（陸禽4場）。

動保處指出，1月27日派員至現場移動管制及疫情調查，已積極強化禽流感各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內12場禽場採樣監測，1-3公里內44場禽場訪視查核並發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，並持續派消毒車加強高風險區周邊公共區域消毒頻度。

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動保處表示，全球高病原性禽流感疫情仍持續嚴峻，病原透過野鳥進入國內禽場之風險仍高，加上受強烈冷氣團影響，濕冷天氣易造成家禽緊迫導致抵抗力降低。自入冬以來各縣市陸續有禽流感案例發生，養禽業者應做好防鳥抗寒措施、嚴格執行人車管制及人員、車輛與器具（含蛋箱與禽籠）進入禽場務必完成清潔消毒，落實各項生物安全防疫，防堵疫情擴散。

後壁區蛋雞業者1月27日通報場內蛋雞異常死亡，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，立即完成撲殺蛋雞32366隻及銷毀場內雞蛋，並進行全場消毒。（南市動保處提供）

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