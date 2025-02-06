27歲當上總經理！他年薪百萬嫌少 網驚呆：這職稱是拿來嚇人的吧

網友在Dcard發文說，27歲就當上總經理，卻想轉職，引發討論。示意圖。（資料照）

2025/02/06 00:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當上「總經理」就能賺大錢？有網友發文抱怨，自己剛升企業總經理，卻對薪水感到不滿，甚至考慮轉職。這讓不少網友感到震驚，因為「總經理」這個職稱往往給人高薪厚祿的印象，但這名27歲總經理的待遇卻讓大家直呼，「這年薪，還不如科技廠的基層！」

27歲網友發文說，本月被升為總經理，月薪7萬元，年終2個月，全年加班費算進去後，年薪約100萬元。但他抱怨，「責任制工作壓力大，每個月加班60至80小時，半夜還常被電話吵醒」，甚至「公司沒預算，總經理得自掏腰包打點員工請吃飯」，讓他覺得薪水與工作內容不成正比。然而，他也坦言，雖然有了「總經理」頭銜，但作為文科碩士畢業生，他擔心自己轉職後未必能拿到相同的薪資。

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貼文曝光後，不少網友建議他應該把這份工作當作跳板，「有總經理的頭銜，之後再轉職履歷會很好看」、「撐個幾年再跳去大公司才是正確的做法」，還有人分享自身經驗，「我以前在小公司人少機會多，很快升副理再到經理，之後轉職進大企業時，直接被錄取為管理職。」

不過，也有許多網友驚訝，「我這科技業基層員工的薪水，竟然超越一個總經理」、「這職稱真的只是拿來嚇人而已吧？」、「難怪這麼年輕就能當上，感覺是時間到了就自動升職的那種」、「總經理年薪跟三年資歷的工程師差不多」，甚至開玩笑直言，「這公司不科學」、「你們公司職位最低的是不是就是總經理？」，或搞笑詢問，「該不會明年直接升執行董事吧？」

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