2025台灣燈會全國花燈競賽 5組288件作品爭豔

2025台灣燈會高中職組參賽作品「美喵傳福，靈蛇開運」，講的是校貓故事。（記者李容萍攝）

2025/02/05 19:20

〔記者李容萍／桃園報導〕睽違9年，「2025台灣燈會」重返桃園舉辦，本屆燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，展現台灣獨特的文化魅力與創意。為了豐富燈會內容，並激發民眾的創意和藝術表現，總獎金約200萬元、由桃園市政府教育局承辦「全國花燈競賽」，邀請全國各地的燈會愛好者、藝術家、設計師及學生團體參與，今（5）日為最後進場時間，明、後兩天評審人員將進場進行白天和夜間的評分，評選成績預計12日開幕前揭曉。

市府教育局長劉仲成表示，此次全國花燈競賽共設親子、國中、高中職、大專社會及機關團體5組，共計288件作品參賽，以蛇為主題的燈會作品高達242件，競爭激烈，優勝者將獲得不僅是獎金（最高8萬元）及頒獎典禮，入選作品將展示在專屬競賽燈區，讓全國及國際遊客欣賞，成為燈會的亮點之一。

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劉仲成說，此次參賽作品製作面向涵蓋創意燈籠設計、傳統花燈製作及創新科技結合燈光藝術等技巧，旨在鼓勵民眾發揮創意，並展現台灣燈會文化的多元風貌，無論是傳統工藝的傳承，或是現代科技的融合，都將在此次競賽燈區中一展風采。

2025台灣燈會參賽作品「自在‧悠游」，訴求大家要降低碳排、節省資源，讓後代子孫有適合生存、永續發展的居住環境。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會全國花燈競賽共5組、288件作品爭豔。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會全國花燈競賽共5組、288件作品爭豔。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會全國花燈競賽共5組、288件作品爭豔。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會全國花燈競賽共5組、288件作品爭豔。（記者李容萍攝）

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