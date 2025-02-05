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    女媧主燈被評醜出新高度 盧秀燕逆向行銷喊「醜美」

    中台灣元宵燈會在中央公園舉辦，近來因主燈「女媧」造型引發討論。（圖：市府提供）

    中台灣元宵燈會在中央公園舉辦，近來因主燈「女媧」造型引發討論。（圖：市府提供）

    2025/02/05 19:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市舉辦中台灣元宵燈會8日在中央公園開幕，近來因主燈「女媧」造型引發討論，有人表示大受驚嚇，更評「醜出新高度」，台中市長盧秀燕自己也喊「醜美」；今天她說，若說漂亮就會有人出來說很醜，她逆向行銷，她喊「醜美」後反而很多人出聲「很漂亮」。

    台中燈會主燈今年引神話女神「女媧」人面蛇身形象，配合今年蛇年，列入主燈形象，但「女媧」完成後，陸續有人曝光心得，有人喊「被嚇到吃手手」、「想看吉伊卡哇」，更多人評「醜出新高度」。

    面對網路負評，盧秀燕自己也喊「醜美」、「有講不出來的特別」、「最說不出所以然」。

    今日她曝是逆向行銷，美跟醜依每個人的主觀看法不一樣，若說漂亮，就可能有人出來說很醜；因為她說「醜美」，結果也有網友說「很漂亮」，她說「醜美」最主要就是希望逆向行銷，因為投入很多人力與物力，包含很多同仁過年期間都沒有休假，打造全國占地最廣的元宵燈會，特別採取逆勢操作加強行銷。

    不過，燈會所在的在地市議員陳淑華與林炘烽均痛批，花逾5千萬辦燈會，主燈讓民眾喊醜，盧市府還在自我催眠，對比高雄市與吉伊卡哇合作大成功，台中靠「醜美」的女媧主燈能吸引多少觀光潮。

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