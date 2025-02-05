同居女友偷錢、逼婚、借上百萬創業 網炸鍋：塊陶阿！

有網友苦惱女友偷錢等行為上網求助，引發網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/02/05 20:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛情遇上金錢考驗，你會怎麼選？一名男網友近日在Dcard發文求助，透露交往4年的同居女友竟偷偷轉走他的存款，甚至連現金也不放過。更讓他崩潰的是，女友不僅每年吵著結婚，還擅自向家人宣布婚期，接著計畫婚後向家裡借200萬元創業。原PO心力交瘁，直呼「該怎麼辦？」網友看完全炸鍋，紛紛勸退：「你才是被詐騙吧！」

貼文 ，原PO表示，自己與女友同齡，交往4年，近期卻發現她偷偷用他的網銀轉走3千元，但他選擇隱忍，未揭穿對方。豈料沒多久，抽屜裡的3萬元現金也憑空消失，雖然他懷疑女友，但苦無證據，只能作罷。然而最讓他震驚的是，女友日前自曝交往前曾被詐騙20萬元，聲稱「現在已經還清」，但對於詐騙過程卻含糊其辭，讓他產生更多疑問，「詐騙不就是一次被騙走錢嗎？怎麼還會有『還清』的問題？」

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不僅如此，女友還在過年期間直接向父母宣布兩人要結婚，取得家人首肯後，馬上提出婚後向家裡借200萬元開飲料店，種種行徑讓原PO備感壓力，無奈求助，「遇到這種會偷錢的女友該怎麼辦？」

貼文曝光後，網友們全看不下去，狂勸，「塊陶阿」、「這婚還結得下去你才是被詐騙吧」、「趕快查她有沒有前科，搞不好當過人頭戶或車手」、「結婚後有一天也會發現房子突然bang不見」，甚至有人開酸，「快結婚別放出來」、「你的錢就是她的錢，沒事的啦」或搞笑表示，「什麼女友，是被告」、「分吧，最近業務量大，我要去下一篇了，自己分。」

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