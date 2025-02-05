八里米倉國小遊樂場不符安全規範 爬網、遊具間距亟需改善

新北市八里區米倉國小遊樂場因設備檢測不符合安全規範，存在學童使用上的潛在危險，亟需改善。（記者羅國嘉攝）

2025/02/05 19:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區米倉國小遊樂場因設備檢測不符合安全規範，存在學童使用上的潛在危險，亟需改善。新北市議員陳偉杰爭取經費，協助校方進行全面的安全性提升，包含溜滑梯爬網、擴大使用區域，並針對遊樂設施生鏽進行更新。新北市教育局回應，已收到該校提報改善申請計畫，將盡速完成改善。

陳偉杰表示，此次改善工程將進行多項重要項目，包括更新溜滑梯爬網、變更滑出段曲率，將調整銳角與銳邊為圓滑設計，並新增無障礙鋪面，以降低學童受傷的風險。此外，還將擴大使用區域，並針對遊樂設施生鏽、掉漆的部分，也將進行重點處理，確保設備煥然一新，兼具美觀與安全。

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教育局指出，米倉國小依「兒童遊戲場設施安全管理規範」辦理定期檢驗，發現有螺絲生鏽、設備老舊及鋪面耗損等問題，已向教育局提報改善申請計畫，將盡速完成改善。

新北市八里區米倉國小遊樂場因設備檢測不符合安全規範，存在學童使用上的潛在危險，亟需改善。（記者羅國嘉攝）

新北市八里區米倉國小遊樂場因設備檢測不符合安全規範，存在學童使用上的潛在危險，亟需改善。（記者羅國嘉攝）

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