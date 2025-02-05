行道樹竄根人行道難行 苗縣獲中央核定3842萬元改善

頭份市正興路人行道受行道樹生長竄根影響，鋪面翹起、損壞。（圖由陳光軒提供）

2025/02/05 18:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市正興路人行道狹窄，鋪面不平，縣議員陳光軒曾於議會質詢反映，嬰兒車、輪椅族往往得與車爭道，也有運動民眾遭絆倒受傷。經縣府提報計畫，於農曆年前獲中央核定3842萬元經費，正辦理招標作業，可望於10月完工。

縣府交通工務處表示，此計畫由中央補助3380萬餘元、縣府配合461萬餘元辦理，將以「以人為本」及「行人優先」理念，就正興路從頭份大橋至水源路口及新興國小周邊的行人通行環境及道路鋪面品質進行改善。

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交工處表示，項目包括拓寬該路段兩側人行道總長2.3公里及路面柏油鋪設，更新路燈線路及底座、行道樹樹穴蓋板，並改善正興路與水源路口人行空間。目前委託設計上網招標中，若順利，預計於今年10月底完工。

頭份市正興路是通連苗栗縣北橫公路與頭份市區幹道，車流量大，但兩側人行道為早年規劃，空間較為狹小，加上隨著原有行道路生長竄根，使得鋪面翹起、凹凸不平。

陳光軒曾於議會質詢反映，嬰兒車、輪椅族因人行道難行，往往得行走於馬路與車爭道，通行安全堪慮，甚有運動民眾被人行道翹起鋪磚絆倒跌跤受傷，並辦理會勘，要求有關單位重視。

因正興路分都市計畫區內、都市計畫區外路段，都計區內中正路到頭份大橋路段，由頭份市公所向中央爭取經費補助，已於2022年底改善完成。

頭份市正興路人行道鋪面突起、凹凸不平。（圖由陳光軒提供）

頭份市正興路人行道為早年規劃，空間較為狹小，加上隨著原有行道路生長竄根，使得鋪面翹起、凹凸不平。 （圖由陳光軒提供）

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