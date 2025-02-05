台中大肚山「藍色公路」預計7月貫通 隔壁還有「芭比公路」

華南路藍色街燈灑落，素有「藍色公路」美稱。（建設局提供）

2025/02/05 19:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大肚區知名景點華南路入夜後沿途藍色街燈灑落，素有「藍色公路」美稱，台中市府表示，二期工程延伸段直達向上路，預計7月完工，而大肚區長楊明坤強調，藍色燈柱綿延大肚山區，全長1864公尺藍光會串聯到向上路。

除了「藍色公路」照亮夜空，台中市建設局強調，華山路沿線路側護欄裝設太陽能粉色LED燈，預期打造13公里「粉色」環狀觀光動線，台中市長盧秀燕曾暱稱為「芭比公路」，遊客從⼤肚⾄南屯沿線可見粉紅暖光照射路面，預計今年4月底完工。

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華南路「藍色公路」從大肚山向下延伸，駕駛行經俯瞰台中港遼闊景觀，宛如璀藍寶石項鍊，楊明坤說，華南路經過台中區監理所二期工程將通達向上路，藍色燈柱串聯一路延伸，整條路都是藍色的。

台中市建設局長陳大田表示，「華南路以東銜接特三號道路工程」，工程全長1864公尺，路寬為20公尺，沿線有藍色燈光被稱為「藍色公路」，二期工程預計今年7月通車，可紓解遊園路和中台路口交通雍塞現狀。

楊明坤說，大肚車站前華山路預計裝設粉紅色燈柱，布建一條夢幻粉紅色公路，先前，市長盧秀燕曾暱稱為「芭比公路」，強調大肚山景觀將更美麗。

建設局強調，華山路景觀照明粉紅公路案，將於沿線設置粉色柱頂燈，路側護欄裝設太陽能粉色LED燈，預期打造8.4公⾥環狀景觀，北粉紅公路3.5公⾥、南藍⾊公路3.8公⾥及東西銜接路段約1.1公⾥，串起 「⼤肚⼭粉藍項鍊」環狀觀光動線（⼤肚⾄南屯），預計今年4月底完工。

大肚山「芭比公路」預計今年4月底完工。（建設局提供）

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