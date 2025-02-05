開學日沒辦始業式 台南龍崗小學讓準畢業生、校友種回桂花樹

台南南區龍崗國小準畢業生一起在開學日種回學校昔日的桂花樹。（龍崗國小提供）

2025/02/05 18:42

〔記者王俊忠／台南報導〕新學期開始，台南市南區鯤鯓龍崗國小不是辦開學活動，而是以植樹為第80屆六年級9名學生的畢業典禮做暖身，在校園種下希望桂樹，也揭開畢業季序幕。參與種樹的當地龍山寺主委、龍崗校友吳志祥憶道指，母校改建前就種有一排桂花樹，很高興母校把桂樹種回來！

龍崗國小今天植樹活動，除了六年級9名畢業生和班導師，也邀請學校家長與社區里長、廟宇主委及在地家長團體代表參加，活動旨在記錄畢業生們在校園裡的回憶與成長，為畢業生送上祝福，如同手中種下的桂花樹，陪伴在校學弟妹們繼續學習、攜手向前。

請繼續往下閱讀...

龍崗國小校長李啓榮偕同師長、來賓共同掘地鬆土，再讓畢業生種下桂樹，最後覆土完成儀式。有些來賓已許久不曾拿起鋤頭，重新回味成長點滴，心中備感溫馨。

在地四鯤鯓龍山寺主委吳志祥說，在龍崗國小改建前的校園中，曾有一整排的桂花樹，他迄今依稀記得那個桂花香味，很高興母校把它種回來。該校六年級學生吳詩說，第一次在學校種樹的經驗很特別、新鮮，希望種下的樹苗快長高，以後回到學校都能看見。

李啓榮表示，龍崗國小今年要辦第80屆畢業典禮，別具意義，藉由植樹活動，傳承教育事業百年樹人，也找回學校好久不見的桂花香。

台南南區龍崗國小邀請校友、地方民代、家長在開學日到校種回學校昔日的桂花樹。（龍崗國小提供）

台南南區龍崗國小邀請校友、地方民代、家長與準畢業生一起在開學日種回學校昔日的桂花樹。（龍崗國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法