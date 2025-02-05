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    一圖看懂！台鐵票價漲價26.8％ 短程比捷運、公車便宜 長程享優惠

    台鐵票價調漲後試算價格。（台鐵公司提供）

    台鐵票價調漲後試算價格。（台鐵公司提供）

    2025/02/05 18:09

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（5日）舉行董事會並通過票價調漲方案，平均漲幅約26.8%。台鐵公司也整理多個路段的票價試算方案，包括自強號、莒光號和區間車的新票價，其中台北至板橋區間車22元、台北至新左營自強號975元。

    台鐵票價已經30年沒有調整，台鐵公司從去年起就有在討論，但未定案。台鐵公司在今天舉行董事會，會後通過調漲方案。台鐵公司以圖表舉例調整後的價錢，例如台北到板橋的區間車漲價後是22元，自強號34元。台北到新左營的自強號票價要價975元。

    台鐵公司表示，票價自民國84年調整後，迄今已近30年未調整，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難，亟需合理反映改善，今日票價調整案獲董事會支持通過，後續將依程序報請主管機關審議。

    台鐵的運價率是依據立法院核准鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為1.82元/公里，相較於現行費率1.46元/公里，平均調幅約26.8%。

    考量短途票價合理可接受，降低對中長程票價影響，台鐵公司提出相對應調整機制，包括持續推動TPASS、常客優惠、電子定期票及遞遠遞減訂價制度，並試算各區段、車種票價。

    台鐵公司表示，試算後短程區間仍較捷運、市區公車便宜，且因持續推廣TPASS政策及電子定期票措施，短程通勤、通學旅客將不受影響；中長程因實施遞遠遞減訂價制度，使票價也較高鐵及國道客運便宜。

    台鐵公司表示，近年陸續完成山線雙軌化、增加六家線、沙崙線配合高鐵辦理轉乘運輸、都會區鐵路立體化更新增加車站、台鐵捷運化增加通勤車站、北迴鐵路、花東鐵路、南迴鐵路先後完成電氣化，持續投入新車淘汰老舊車廂，並啟用第4代票務系統、電子票證服務、開通多元支付、推出新型自動售票機等便民措施。

    台鐵公司表示，未來將持續投入新車隊，總數將達1307輛，充分增加運能，方便旅客訂票搭乘。另接續啟用新觀光車隊，推動軌道觀光。各場站亦將更新列車資訊系統（TIDS）及新型閘門系統，優化無障礙設施及指標系統，便利旅客乘車，提升準點率。

    同時配合花東雙軌、田中支線、台南地下化、嘉義高架化、桃園地下化、斗六高架化、彰化高架化、宜蘭高架化及車站風貌改善等計畫，都已擬妥軟硬體強化措施。

    台鐵公司表示，票價合理化方案實施後，公司財務體質可望有效改善，轉虧為盈。台鐵公司將妥善運用財務槓桿，重整資訊及資安系統，興建鐵道學院，推動安全管理系統，確保營運安全，同時建立公司永續經營的良好基礎，提升服務品質，照顧員工、留才久用，以提供社會大眾更安全、準點、優質的鐵路運輸服務。

    票價調漲方案經台鐵公司董事會通過後，將提報交通部審議，最後再送行政院，由行政院宣布調漲並訂定上路日期。交通部長陳世凱表示，新的票價預計上半年有機會上路。

    台鐵票價調漲後若使用TPASS，不影響短程通勤旅客。（台鐵公司提供）

    台鐵票價調漲後若使用TPASS，不影響短程通勤旅客。（台鐵公司提供）

    台鐵票價調，漲台鐵表示會提升員工照顧。（台鐵公司提供）

    台鐵票價調，漲台鐵表示會提升員工照顧。（台鐵公司提供）

    台鐵票價調漲後，與其它運具的票價比較。（台鐵公司提供）

    台鐵票價調漲後，與其它運具的票價比較。（台鐵公司提供）

    台鐵表示，鐵道旅行將更加強安全。（台鐵公司提供）

    台鐵表示，鐵道旅行將更加強安全。（台鐵公司提供）

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