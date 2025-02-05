桃機春節疏運突破160萬人次 4天皆逾15萬創疫後新高

桃園機場2日入境尖峰時刻，旅客在行李轉盤區等候領取行李。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/02/05 17:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年春節連續假期疏運共11天，桃園國際機場突破160萬人次，其中4天單日運量（出入境、轉機、過境）超過15萬人次，突破疫後紀錄。桃園機場公司表示，接下來還有228連假、日本櫻花季、大阪世界博覽會等，會再帶動出國潮。

桃機航班運量預報系統依據航班訂位數等資訊估算人流，春節9天連假及連假前後各一日是疏運期間，1月24日至2月3日總計11天，運量約160萬餘人次。

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COVID-19疫情之後單日運量最高紀錄，原本是7月26日颱風後疏運14.8萬餘人次，於春節期間被超越，預報顯示，1月25日估約15.7萬餘人次、26日15.4萬餘人次、2月1日15.3萬餘人次、2日15.6萬餘人次，單日平均超過14.5萬人次。

若以疫情之前來說，2019年桃機春節疏運，每日平均運量約14.9萬餘人次，單日最高16.6萬餘人次。

桃園機場公司副總李俊德表示，春節出國潮是年度旺季，不少旅客是家族出遊，連帶帶動人流成長。這次航警局、地勤等各單位也鼎力協助疏運，其中桃園機場捷運首次提早一小時於凌晨5點發車，新增5時及5時30分加班車，自動通關也全線開放，另外也要謝謝民眾配合，提早報到、安檢前事先卸下冬季外套，加速通關效率。

可樂旅遊表示，因這次連假長達9天，除了國人喜歡的日韓之外，長程線的歐美及紐澳買氣也相當熱絡，氣候溫暖舒適的東南亞也成為不少的出國選擇。由於春節檔期客群以家庭客為主，為此可樂旅遊也在行程中加入親子元素，像是曼谷五日行程入住芭達雅人氣飯店Grande Centre Point Space Pattaya，飯店內就有一座水上樂園，加上野生動物園、水族館景點，市場反應不俗。

李俊德指出，接下來還有228連假、日本賞櫻、大阪世界博覽會（又稱萬國博覽會），預估會再有出國熱潮，另針對大阪世博，也有航空公司考慮增班。

要前往萬博，可搭乘國籍航空，藉由大阪、神戶、岡山等航線前往。華航等國籍航空都有飛航大阪，可說是兵家必爭之地；神戶則有星宇、長榮；岡山由台虎獨飛。

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