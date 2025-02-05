墾丁地標遭撞損 蔣經國曾到此指示改隸國家公園

墾丁國家森林遊樂區牌樓上山車道拱門遭撞擊脫落。（警方提供）

2025/02/05 18:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕比墾丁國家公園歷史還要悠久的墾丁森林遊樂區的三拱門牌樓，是墾丁最知名的地標，且屹立至今，未料，昨天晚間遭到不明車輛撞擊並拉扯，將外飾鋼板拉扯滑落，但兇手竟然「肇逃」，遭居民批評「比扯鈴還會扯！」，警方現正追緝中。

墾丁國家公園原預設為墾丁國家風景特定區，故總統蔣經國某次到墾丁視察時，經牌樓至其父蔣介石「蔣公行館」（現華泰瑞苑飯店）居住時，眼見恆春半島之美下定決心保育，欽定改隸為國家公園，奠定台灣國家公園濫觴，而已矗立的林務局（現林保署）墾丁國家森林遊樂區的牌樓，反而在一片百業待興中成為墾丁的地標，也成為「墾丁大街」的起點。

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地標遭損引來地方關心，屏東縣政府警察局恆春分局於2月4日21時接獲報案，指墾丁牌樓疑似被車輛撞到，警方至現場查看，牌樓通道框架脫落，水泥掉落露出磚塊，員警通報主管單位林務局並協助將掉落水泥塊移至路旁，目前積極調閱周遭監視器釐清案發經過。

林業及自然保育署屏東分署指出，受損的車道拱門為上山車道，鋼板遭到拉扯後變形，並脫落於水泥之外，已洽廠緊急移除鋼板，鋼板移除前因有影響車輛通行之虞，現場已管制車輛通行，統一由下山車道進行單線雙向進出，請用路人配合現場交管人員指揮，在拆除後已回復正常。

屏東分署指出，該牌樓建置歷史已有50年以上，此案件為首度發生，因屬偶發事件，該牌樓高10.7公尺，寬21公尺，厚度4.25公尺，3座拱門大小不同，中間拱門寬4.1公尺，高4.8公尺，左右兩側拱門原寬3.45公尺，高4.4公尺，後於2004年為便利大客車出入，將左右兩側拱門加寬為4公尺寬，其餘規格不變。

屏東分署強調，牌樓鋼板已扭曲變形，無法直接裝回，拆除費用約2萬元，經考量文資價值及保護作用，後續擬將鋼板鈑金修復後再復位，總費用計約15萬內，若經查獲行為人，將依實際修復費用及相關人事成本求償。

恆春分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，本案行為人除得處罰緩外，逃逸者還將吊扣其駕駛執照1至3個月，重申駕駛若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場等待警方到來，切勿擅自離開，以免違反規定遭罰。

墾丁國家森林遊樂區牌樓上山車道拱門遭撞擊脫落。（警方提供）

墾丁國家森林遊樂區牌樓上山車道拱門遭拉扯脫落。（林保署屏東分署提供）

墾丁國家森林遊樂區牌樓上山車道拱門遭拉扯脫落。（林保署屏東分署提供）

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