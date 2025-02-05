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    嘉南一期稻作春耕 烏山頭水庫日出水350萬噸兼發電

    烏山頭水庫應付春耕、自來用水、工業用水，目前每天出水高達350萬立方公尺，並由烏山頭水力發電廠進行發電。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫應付春耕、自來用水、工業用水，目前每天出水高達350萬立方公尺，並由烏山頭水力發電廠進行發電。（記者楊金城攝）

    2025/02/05 17:47

    〔記者楊金城／台南報導〕嘉南一期稻作1.8萬公頃進行整田準備插秧，農水署嘉南管理處從1月31日起開始供水，烏山頭水庫應付春耕、自來用水、工業用水，目前每天出水高達350萬立方公尺，並由烏山頭水力發電廠進行發電，一兼二顧。

    此外，曾文水庫因應烏山頭水庫春耕出水需求的高峰，並考量地震後的操作安全，2月1日開始連續10天放水至烏山頭水庫蓄存利用。

    嘉義、台南114年第一期稻作1.8萬公頃農地目前進行整田期，農水署嘉南管理處為應付春耕的農業灌溉，提前至1月31日開始由烏山頭水庫供水，每天供水約350萬立方公尺，其中農業用水約327萬立方公尺、民生和工業用水約23萬立方公尺。烏山頭水庫放水，經過烏山頭水力發電廠同時進行水力發電。

    農水署烏山頭管理分處主任毛坤淵今天（5日）指出，烏山頭水庫蓄水率在1月下旬有81.2%，經過6天放水供灌後，目前蓄水率下降至69.3%、蓄水量5365萬立方公尺。

    農水署嘉南管理處在整田期持續農灌一個月後，將持續進行農灌，農業用水調配採滾動式檢討，例如供九停五以節水。

    曾文、烏山頭水庫今年計畫農業用水年分配量9億噸，自來水1.2億噸，工業用水0.27億噸。

    嘉南一期稻作1.8萬公頃進行整田準備插秧。（記者楊金城攝）

    嘉南一期稻作1.8萬公頃進行整田準備插秧。（記者楊金城攝）

    嘉南大圳北幹線供灌春耕一期稻作。（記者楊金城攝）

    嘉南大圳北幹線供灌春耕一期稻作。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫今天蓄水量下降至5365萬噸。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫今天蓄水量下降至5365萬噸。（記者楊金城攝）

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