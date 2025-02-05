網猜測「黑范夫妻」傳流感給大S 王必勝：實在難以考證

網猜測「黑范夫妻」是在婚禮中，傳染流感給大S。（擷取自陳建州IG）

2025/02/05 18:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女星大S「徐熙媛」日本旅遊不幸染上流感併發肺炎逝世，享年48歲，震驚社會各界。不過有網友指出，藝人「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪夫妻在上月底自曝全家得流感，後來又與大S參加同場婚禮，引起眾多網友猜疑。對此，前衛福部政務次長王必勝認為，「流感是廣泛流行的疾病，要說誰傳給誰或在哪感染，實在難以考證」。

大S猝逝後，引發眾多網友猜疑，並列出於1月22日和1月26日的IG貼文，上月22日范瑋琪發文透露，「全家得流感都病懨懨的」，26日陳建州PO出與妻子參加製作人王偉忠女兒婚禮，與同場的大小S、大S老公具俊曄、歌手殷悅等人的合照；據悉，1月29日大S開始咳嗽，2月2日大S流感併發肺炎過世，因此，大批網友認為，「就是黑范夫婦傳染給大S的」。

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前衛福部政務次長王必勝今（5日）在臉書發文，網傳大S就醫時有血氧飽和度降至89%的狀況但未留院或轉院治療，王必勝指出，「在正常正確的使用下，血氧飽和度低於92%是必須要就醫的，那是有生命威脅的急症，如果還伴隨有喘、發燒、意識不清等症狀更要儘速就醫。就醫後查明原因並治療恢復後才能離開院所」。

王必勝強調，看到新聞和網路上有人怪罪大S先前參加的婚禮有人傳染給他，「我認為很沒有必要也很沒有道理」，王必勝透露，即使她真是流感重症，以流感這樣廣泛流行的疾病，要說誰傳給誰或在哪感染，實在難以考證，只是徒然增加事端，造成所有當事人的困擾和痛苦而已。

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