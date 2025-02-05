週五下半天起強烈冷氣團或寒流影響至下週一 中部以北下探7度

台灣近期持續受到強冷空氣影響，各地低溫不斷。（資料照）

2025/02/05 17:33

〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期持續受到強冷空氣影響，各地低溫不斷。中央氣象署提醒，雖前一波寒流影響逐漸減弱，近期氣溫稍有回升，但週五下半天起將再有一波強烈大陸冷氣團或寒流影響台灣，並持續影響至下週一，中部以北低溫下探7度，且週六前桃園以北、東半部地區及西半部山區有雨，週六後才會逐漸轉乾。

中央氣象署預報員林定宜說明，今晚起台灣周邊水氣增加，明日至週五期間水氣持續偏多，桃園以北、東半部地區、北部山區有局部短暫雨，中南部山區、竹苗地區有零星短暫雨，且基隆北海岸、東北部地區可能有局部較大雨勢發生，其他地區則為多雲的天氣。

請繼續往下閱讀...

林定宜說，雖前一波寒流已經減弱，但明日中部以北低溫仍僅有11至13度，其他地區約14至15度，白天氣溫則稍有回升，北部、東半部約17至21度，其他地區23至24度左右。

不過，林定宜表示，週五下半天起，因新一波強烈大陸冷氣團或寒流開始影響台灣，各地越晚越冷，且水氣偏多，週六前桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

林定宜指出，週五起的冷空氣在週六、週日期間最強，並預計持續至下週一清晨，各地相當寒冷，中部以北、東北部低溫約7至10度，中南部、東部約11至13度，但週六後各地逐漸轉乾，週日至下週一僅基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨、大台北地區有零星短暫雨。

此外，林定宜說，下週二各地將轉為多雲到晴的好天氣，僅東半部有零星短暫雨，下一波冷空氣預計從下週三開始影響台灣，在此前都會維持比較好的天氣狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法