「台灣尚勇」鋼雕遭破壞不氣餒！黑手素人藝術家巧手再造公園美景

鋼雕藝術家蔡榮泰（左）在高雄市三民區安邦里長黃崑山（右）的支持下在安邦休閒公園打造了一座拿著球棒的「台灣尚勇」貓咪鋼雕，搭上時下話題。（記者許麗娟攝）

2025/02/05 17:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕世界棒球12強賽台灣奪冠的喜悅感染全民，高雄市三民區安邦休閒公園近日也出現一座拿著棒球的「台灣尚勇」貓咪鋼雕，這是當地素人藝術家蔡榮泰一手打造，公園裡的蜜蜂、白鷺鷥造型風車，樹上的昆蟲鋼雕都出自他的巧手，從汽修廠退休後，靠著興趣鑽研及安邦里長黃崑山的支持下，公園就成了他的展場。

今年77歲的蔡榮泰原本經營汽車修理廠，60歲退休後，他在家閒不下來，原本用來修車、鈑金的手，先是突發奇想用鐵條、鐵片打造成栩栩如生的牛車、旗津人力車，這樣還不過癮，他又做了吹奏各式樂器的樂手，甚至因為對宋江陣有興趣，進階打造拿著各式武器對打的36官將。

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蔡榮泰的鐵藝、鋼雕技能吸引了當地安邦里長黃崑山的關注，10多年前正想改造社區公園時，於是在當地資源回收廠老闆涂忠義提供廢棄材料下，蔡榮泰發揮創意，用引擎蓋打製了巨型瓢蟲，用廢棄安全帽、排氣管和鐵條等做了金龜子、瓢蟲、毛毛蟲、螳螂、蜻蜓、蜜蜂等各式昆蟲，讓安邦休閒公園頓時成了一座有趣的昆蟲公園。

多年下來，蔡榮泰的作品也人隨著時事話題不斷更新，黃色小鴨、憤怒鳥當紅時，公園裡也會出現牠們蹤影。去年底台灣隊拿下12強冠軍，蔡榮泰也花了1個多月時間用廢棄鐵桶慢工出細活製作1隻拿著球棒的貓咪，與時俱進寫著「台灣尚勇」，沒想到作品才在公園展出不到3天，拿著球棒的貓咪手就被人給打斷破壞，但蔡榮泰沒有灰心，仍費心修復，過年前讓作品再度重現。

此外，去年10月山陀兒颱風摧毀安邦休閒公園內不少藝術裝置，蔡榮泰再費心思重新製作新裝置，像是新增成排風車，有蜜蜂、蝴蝶、白鷺鷥等各式造型，製作和彩繪全題自己來，颱風吹倒的樹木，也變身成一對貓頭鷹，他笑說，原本是退休後做鐵藝打發時間，未料一做成癮，甚至一度在前市長陳菊的鼓勵下考取街頭藝人證照，而創作的動力，就是讓大家欣賞、看得開心！

拿著球棒的「台灣尚勇」貓咪鋼雕原本過年前就做好，但安置3天就遭人破壞，蔡榮泰不氣餒重新修復。（記者許麗娟攝）

蔡榮泰從經營汽修廠退休後，在自家前院打造了一個小小的工作室，所有的鋼雕、鐵藝作品都在這裡完成，造型、噴漆等一手包辦。（記者許麗娟攝）

多隻彩色蝴蝶拼成的蝴蝶風車，造型栩栩如生。（記者許麗娟攝）

山陀兒颱風過後，社區公園許多裝置遭摧毀，蔡榮泰重新打造了這座有著蝴蝶、自鷺鷥的可愛風車牆。（記者許麗娟攝）

安邦休閒公園裡的黃色小鴨，是蔡榮泰隨著時下話題創意打造。（記者許麗娟攝）

汽機車排氣管在蔡榮泰的手下，變身成蜻蜓、螳螂等各式昆蟲。（記者許麗娟攝）

廢棄安全帽變身成綠金龜。（記者許麗娟攝）

安邦休閒公園隨處可見蔡榮泰打造的有趣昆蟲。（記者許麗娟攝）

蔡榮泰用鐵釘、鐵條打造牛車、人力車等作品。（記者許麗娟攝）

蔡榮泰本身有蒐集茶壺，他也自行利用銅板打造各式茶壺，甚至吸引茶壺商收購。（記者許麗娟攝）

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