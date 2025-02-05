元宵後迎客家掃墓季 苗市公所公告4天尖峰時段交管

掃墓期間，苗栗市生命紀念園區內，禁止燃放鞭炮與焚燒金紙，統一由公所收納集中處理。（記者彭健禮攝）

2025/02/05 17:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地區客家族群掃墓季即將到來，苗栗市公所為因應農曆年後客家掃墓祭祖尖峰時段，公告第二、第三及第四公墓於15、16及22、23日早上6點到中午12點，進行交通管制，尤其第四公墓除公務車外，禁止車輛進入，公所將提供免費接駁巴士巡迴服務。

苗栗市公所表示，第二公墓（大坪頂）部分，台13線入苗29線龍崗道，車輛依指示單側停車或臨時停車場。苗29線龍崗道中廣電台至台13線33公里處，車輛依指示單側停車或臨時停車場。

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第三公墓及苗栗市生命紀念園區部分，第三公墓往西湖的苗34之2鄉道，交通管制車輛進出，車輛依指示右側單向停車，聽候交管人員指揮。聯大南路往第三公墓，交通管制車輛進出，聽候交管人員指揮。

第四公墓（西山）部分，至公路往墓園、魚市場後方巷道及台6線垃圾場往墓園，車輛禁止進入。公所於公墓入口處，提供免費接駁巴士服務。

此外，市公所表示，掃墓期間，苗栗市生命紀念園區內，禁止燃放鞭炮與焚燒金紙，統一由公所收納集中處理，並請民眾掃墓完畢，確實將火種火源熄滅，避免釀生火警。

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