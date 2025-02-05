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    埔里逐燈祭2/8開幕！燈區氣勢磅礡巨蛇 竟由排水管組成

    埔里逐燈祭8日傍晚開幕點燈，「金蛇百倍」燈區的巨蛇盤旋，遠看很像長長的白蛇。（埔里鎮公所提供）

    埔里逐燈祭8日傍晚開幕點燈，「金蛇百倍」燈區的巨蛇盤旋，遠看很像長長的白蛇。（埔里鎮公所提供）

    2025/02/05 17:25

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕迎接金蛇年，南投縣埔里鎮逐燈祭週六起開幕，今年除有藝術展品營造燈光效果，會場還出現巨蛇盤旋的景象，乍看還以為是白蛇攀在樹上，上前細看，原來是白色排水管。

    埔里逐燈祭週六（8日）開幕點燈，開幕當天會送限量版雕刻竹燈籠給民眾。逐燈祭從8日到16日每日下午5時至晚間10時開燈，展場由哲學之路地母廟端進至天旨宮端出，全長約1.8公里。

    今年一樣規劃了多個燈區，其中的「金蛇百倍」燈區，以蛇年為靈感，巨大白蛇盤旋夜空，氣勢磅礡。遠看真的以為是長長的白蛇纏繞在樹上，怕蛇的人不敢靠近，但對蛇有好奇感的人走近一看，才發現這條長長的白蛇，是可彎曲的排水管。

    埔里鎮公所表示，今年多個燈區中，還有「紙織布森林」結合在地紙織布工藝，光影流轉之間展現獨特之美，其中也邀請以工藝聞名的「中寮之藝」參與展出，「中寮之藝-飛鳥、石鏡、吾構Light」燈區。

    這次的燈會也展現鎮民創作能量，由800顆鎮民繪製燈籠，組成的巨大貪食蛇燈籠牆；另外社區長輩也以竹簍彩繪創造獨特造型的燈籠；還有廖珮如等藝術家共同協力完成的連續畫，將一幅幅的畫作拼湊成令人驚豔的大型創作。

    埔里鎮民彩繪創作的800個燈籠，組成貪食蛇燈籠牆。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮民彩繪創作的800個燈籠，組成貪食蛇燈籠牆。（埔里鎮公所提供）

    開幕當天會贈送限量版雕刻竹燈給民眾。（埔里鎮公所提供）

    開幕當天會贈送限量版雕刻竹燈給民眾。（埔里鎮公所提供）

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