台灣龍虎斑外銷日本 今天首櫃從屏東啟航

台灣龍虎斑開始外銷日本了，台灣西鐵國際物流公司董事長野見山健二、農業部長陳駿季、屏東縣長周春米參加首櫃銷日活動。（記者葉永騫攝）

2025/02/05 17:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣龍虎斑以往無法外銷日本，農業部歷經8年努力，透過台日經貿會議並且證實台灣養殖龍虎斑安全可靠，今天農業部長陳駿季宣布，台灣龍虎斑外銷日本首櫃在屏東啟航，讓台灣水產品除了外銷日本外，將繼續走向國際市場。

農業部長陳駿季部長表示，過去因西卡毒素疑慮，台灣龍虎斑無法出口到日本，農業部歷經8年努力，證實台灣養殖龍虎斑安全可靠並且獲得日本肯定，於去年10月30日日本正式公告開放輸入，此項成果得來不易，首櫃外銷的龍虎斑產品由西日本鐵道株式會社集團採購，於該公司旗下福岡地區的午餐列車、飯店及超市等通路販售，讓日本消費者可以品嚐到台灣龍虎斑的美好滋味。

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陳駿季指出，這不僅是台灣銷日的重要成果，更是台灣漁產品進軍國際市場的起點，農業部將推動穩定供應鏈，開發符合日本市場需求的產品並確保品質與安全，透過市場調研，推出小包裝魚肉，推廣中式全魚料理，讓更多日本消費者認識並喜愛台灣龍虎斑，並且推動臺灣水產品走向國際市場。

屏東縣長周春米說，屏東縣是國內最大石斑養殖區域，龍虎斑養殖面積約為268公頃，年產量7206公噸（佔全國55%），年產值18億8805萬1000元（佔全國60%），這次外銷日本的龍虎斑，就是「屏東金牌水產」養殖戶所生產的頂級水產，這也是繼112年屏東縣石斑魚（青斑）進軍日本藏壽司後，再度達成重要里程碑，將石斑魚推進國際市場。

台灣龍虎斑外銷日本的魚片。（記者葉永騫攝）

台灣龍虎斑開始外銷日本。（記者葉永騫攝）

台灣龍虎斑外銷日本，首櫃從屏東啟航。（記者葉永騫攝）

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