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    嘉市垃圾焚化廠冒黑煙「發爐」？ 環保局：停爐清灰、空品無異常

    嘉義市垃圾焚化廠冒黑煙，引發市民關注。（圖由民眾提供）

    嘉義市垃圾焚化廠冒黑煙，引發市民關注。（圖由民眾提供）

    2025/02/05 17:01

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市垃圾焚化廠今竄出黑煙，隨風飄散，吸引市民關注，網友上傳冒煙影音到臉書社群，貼文「焚化爐發爐了？」引發熱議。嘉義市環保局回應，因上午停爐清灰，清除過程廠內負壓不足，導致廠房有冒煙情況，下午會處理完畢；經監測下風處，空氣品質微型感測器數值無明顯異常。

    李姓網友今在臉書社群「綠豆嘉義人」貼文「焚化爐發爐了？」，照片中垃圾焚化廠上空冒出濃濃黑煙，網友打趣留言「起鍋了」、「炊菜頭粿？」也有網友留言「過年垃圾多」、「這幾天一直飄出臭味」。

    市環保局回覆說，垃圾焚化廠因逢年節垃圾大增致積灰加劇，為確保該廠處理效能，今天上午10點停爐執行清灰作業，清除過程廠內負壓不足，導致廠房有冒煙狀況，屬正常狀況，預計下午過後處理完畢。目前風向微弱西風，經監控該處下風處空氣品質微型感測器數值無明顯異常，嘉義市政府環境保護局將持續監控該處空氣品質。

    嘉義市垃圾焚化廠今冒黑煙，引發網友議論「焚化爐發爐了？」市府環保局回覆說明，因清灰時廠壓不足致冒煙，空品監測正常。（圖由民眾提供）

    嘉義市垃圾焚化廠今冒黑煙，引發網友議論「焚化爐發爐了？」市府環保局回覆說明，因清灰時廠壓不足致冒煙，空品監測正常。（圖由民眾提供）

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