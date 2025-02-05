仁德、永康交流道變聰明了！ 台南AI智慧號誌啟用更省時間

南市府舉辦「運用智慧科技改善路廊壅塞」記者會，並宣布仁德、永康交流道路廊AI智慧號誌建置正式啟用。（圖由南市府提供）

2025/02/05 16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局運用智慧科技改善路廊壅塞，啟用仁德、永康交流道路廊AI智慧號誌，其中仁德交流道路廊實施後尖峰最多可減少14％幹道旅行時間、永康交流道路廊則可減少15.4％，有效提升了道路的通行效率，減少交通壅塞。

台南市政府今天舉辦「運用智慧科技改善路廊壅塞」記者會，並宣布仁德、永康交流道路廊AI智慧號誌建置正式啟用。市府秘書長方進呈指出，透過大數據分析及智慧化運用，將使行車更順暢，大幅降低壅塞程度。

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南市交通局表示，最新完成的仁德及永康交流道路廊則採用先進的物聯網與影像辨識技術，可以細緻地偵測左轉流量較不固定的瓶頸路口左轉車的排隊情形，更精準地計算當下紓解左轉車所需要的最短綠燈秒數，比起原有分配固定秒數給左轉車道，卻經常出現左轉車輛卻比預期的還少的情況，就可以為直行方向車流保留更多的綠燈續進時間。換句話說，這套智慧調控系統變得更聰明了，讓行車更加順暢。

交通局表示，去年開始著手建置市道182線（東區東門路與中華東路口至仁德區中山路與中正路口）及永康區台1線中正南、北路2條路廊的智慧號誌，智慧動態號誌是應用AI影像辨識技術即時監控車流，進行紅綠燈的智慧自動調控。南市自2019年開始規劃建置智慧號誌迄今，智慧管控路口數已累計達194處，全面涵蓋了最容易壅塞的安定、大灣、仁德、永康等前4大交流道路廊。

另外，目前正規劃辦理裕農路（市區往返仁德區）與新港社大道（進出南科）的路廊智慧動態號誌，預計今年底完成建置。

交通局分析，仁德交流道路廊實施後尖峰最多可減少14％幹道旅行時間、永康交流道路廊則可減少15.4％，有效提升了道路的通行效率，減少了交通壅塞，讓用路人有更好的道路使用體驗。

交通局AI智慧號誌建置啟用後，減少交通壅塞。圖為仁德交流道中山路與國1南下上匝道口。（圖由南市交通局提供）

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