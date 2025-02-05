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    迎接超高齡社會時尚長者 永和民權據點推共生社區

    新北市永和區民權社區照顧關懷據點5日舉行新春團拜。（記者翁聿煌攝）

    新北市永和區民權社區照顧關懷據點5日舉行新春團拜。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/05 16:51

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區民權社區照顧關懷據點5日舉行新春團拜，民權社區發展協會執行長邱秀蘭表示，有些新（初）老人一看到「照顧關懷」幾個字就不想進來，因為他們走在時代的先鋒，因此據點正在規畫引進咖啡機、高腳椅和網路等，讓這些新初老的時尚長者喜歡走進來，「相招作夥相放伴」，彼此相互照顧，成為共生社區的新樂園。

    社會局副局長許秀能表示，民權社區照顧關懷據點服務對象從高齡長輩到新住民、婦女至小孩都有，感謝協會新任理事長王連月卿和執行長邱秀蘭率領志工團隊服務，年前還送年菜關懷社區的獨居長輩，前幾年推動「孤獨處方箋」，現在推動創新超高齡共生社區社會處方箋服務。

    邱秀蘭表示，為提前因應超高齡社會的來臨，她在理事長任內隨團出訪到荷蘭、日本取經，將一些共生社區的理念帶回來，共生社區的精神在於自助、共助、互助、公助，每個人都可以成為助人者，她現在身為中華金點聯盟祕書長，去年一年有105天到外地去輔導偏區的據點，今年共生社區社會處方箋也即將啟動，從馬祖、屏東、台南等地開始輔導起，民權據點也正在規劃，將引進新觀念裝置成為時尚長者的新樂園。

    新春團拜中，長者表演太鼓、金盃鼓和薩克斯風等，也有長者表演律動舞蹈，現場洋溢歡樂和活力，許秀能和永和區長周慶珍致贈每位長輩蛇年小福袋，據點並準備油飯、麻油雞、糕點等讓長輩共餐。

    永和區民權社區照顧關懷據點新春團拜，並舉辦共餐。（記者翁聿煌攝）

    永和區民權社區照顧關懷據點新春團拜，並舉辦共餐。（記者翁聿煌攝）

    新北市永和民權社區長輩敲打太鼓， 鏗鏘節奏充滿活力。（記者翁聿煌攝）

    新北市永和民權社區長輩敲打太鼓， 鏗鏘節奏充滿活力。（記者翁聿煌攝）

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