童年猴子順口溜成行銷雲林契機！ 「星期六去斗六」MV引熱議

雲林縣府補助貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」MV，歌曲、畫面融入許多雲林農特產品，洗腦的旋律吸引不少民眾熱烈轉發。（圖由雲林縣政府提供）

2025/02/05 16:51

〔記者李文德／雲林報導〕順口溜轉變為行銷雲林契機，雲林縣府補助貓草影像公司改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，以女學生為第一人稱進行描寫背著包踏上雲林的旅程，歌曲、畫面融入許多雲林農特產品。短短上架2週，因洗腦的旋律吸引不少民眾熱烈轉發。

雲林縣府YouTube頻道上月20日發出「星期六去斗六」MV有片，音樂一開始便以「滴滴噠噠咚咚噠，我背著包就要跳出門」輕快的旋律吸引觀眾目光，歌詞中更有「花生、文旦、尪仔」等雲林當地特點融入，因MV洗腦的詞曲，不少民眾點閱轉發。

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長達2分13秒的MV，令不少民眾驚嘆「跟平常公部門的宣傳很不一樣，很年輕活潑」，更有人表示，這首曲子真的很棒，想去雲林逛逛，甚至還有網友笑稱「迷因洗腦魔音再添一曲」。

縣府新聞處表示，為促進雲林縣電影電視及文化觀光旅遊產業發展，因此辦理獎勵影視製作影視補助，此次貓草影像採動畫呈現，透過女主角視野，以可愛的舞蹈動畫與輕快的音樂旋律，與大家展現雲林獨特魅力，期盼民眾認識雲林的特色風貌與地道美食。

貓草影像表示，團隊多為在雲林讀書、生活過，因此喜歡當地特別的人文風情，因此希望為雲林做一些有趣動畫及宣傳。在發想階段，自然而然想到「星期六猴子去斗六」的順口溜，於是把它翻新做成音樂作品。

影片導演洪金煌（Xible）表示，影像皆由手繪動畫，團隊畫師繪製超過1000張素材而成，主歌以靜態呈現，副歌採動態跳舞加強節奏，歌詞中「像那個猴子一樣，星期六我人就在斗六」致敬童年順口溜。

貓草影像表示，影片上架縣府及自身頻道後，目前已突破20萬人次點閱，流量持續穩定成長，春節期間也轉發熱烈，希望動畫可引起共鳴，因此亦開放二次創作，讓觀眾們能將自己喜歡的元素加入，一同為雲林宣傳。

雲林縣府補助貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」MV，歌曲、畫面融入許多雲林農特產品，洗腦的旋律吸引不少民眾熱烈轉發。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣府補助貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」MV，歌曲、畫面融入許多雲林農特產品，洗腦的旋律吸引不少民眾熱烈轉發。（圖由雲林縣政府提供）

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