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    基隆捷運八堵到基隆路線 府會首長意見不一

    基隆市議會春節團拜，議長童子瑋（中）、市長謝國樑（左二）同台。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會春節團拜，議長童子瑋（中）、市長謝國樑（左二）同台。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/05 16:42

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天春節團拜，議長童子瑋和市長謝國樑都提到推動基隆捷運，不過對於基隆捷運第二階段路線不同調。謝國樑一向主張不廢台鐵，從八堵站銜接到基隆長庚商圈；童子瑋主張「台鐵換捷運」，認為基隆空間腹地不足，面臨捷運和台鐵只能二選一，「政治人物要對歷史負責」。

    基隆捷運第一階段從南港到八堵，綜合規劃已核定，新北市捷運局也將基本設計工程經費報交通部審查；至於第二階段八堵到基隆市區路線仍未定案，市府已委託專業單位進行可行性評估。

    議長童子瑋去年底拋出基隆捷運第二階應該要立刻啟動，主張「台鐵換捷運」。市長謝國樑則強調，捷運和台鐵不會有2選1，如台鐵和捷運要2選1，「會有7、8年既沒有台鐵也沒有捷運」。

    今天在議會春節團拜，謝國樑致詞時提到基隆捷運，他表示，每個月市府都認真地開基隆捷運專案會議，並已設立專案辦公室，正在積極推動中，希望基隆捷運能夠迅速按期程逐步落實。

    童子瑋則表示，基隆捷運是基隆未來10年20年最重要的建設，有捷運基隆就有新氣象，他期待大家花點時間跟力氣，了解市民的意見跟聲音，也表達自己的看法，多一些場合來討論、多一些對話來互動，一起展現創意，激盪一些想法。

    童子瑋受訪時表示，雙北及桃園因為捷運帶動整個城市的發展，基隆不能沒有捷運，從過去到現在多任市政府都說要推動，如今好不容易已核定，是很多人的努力，也在經費上大力協助，基隆用最少的錢完成了一條中運量的捷運。

    童子瑋說，現在基隆捷運分成兩階段執行是有其背景，因為八堵到基隆只有一個路廊，因為空間不足，必須面臨選擇，台鐵和捷運都可維持當然是最好，現在面臨2選1的選擇。

    童子瑋表示，每位政治人物都要對歷史負責，如果八堵到基隆只有台鐵沒有捷運，無法和大台北捷運做連結，基隆要進步，必需和北台灣交通串聯，因此基隆捷運是城市發展問題，不是政治問題，市政府應做好通勤的配套。

    他認為，八堵到基隆第二階段的規劃，要以基隆未來20、30年甚至50年城市發展來考量。基隆捷運來了之後，基隆才會有都市再造、重大國際企業進駐的可能，基隆港的再生計畫也要透過捷運，提升觀光、產業及城市基本發展的需求。

    基隆捷運第一階段從南港到基隆八堵，八堵到市區的路線尚未定案。（記者盧賢秀攝）

    基隆捷運第一階段從南港到基隆八堵，八堵到市區的路線尚未定案。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）對基隆捷運第二階段路線意見不一。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）對基隆捷運第二階段路線意見不一。（記者盧賢秀攝）

    基隆捷運第一階段只做到八堵站。（記者盧賢秀攝）

    基隆捷運第一階段只做到八堵站。（記者盧賢秀攝）

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